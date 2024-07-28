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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「凱米雨彈淹高雄」陳其邁被罵爆　在地觀察逆風相挺曝3真相

▲▼恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」，滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」，滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

凱米強颱造成高雄市區大淹水，高雄市長陳其邁連日不僅要勘災，還要飽受口水攻擊，質疑前瞻治水計劃不力，這讓一名地方人士看不下去，跳出來直言：「這根本就不是陳其邁的錯」。

這名地方人士，曾經在台北住了30年，落地生根在高雄15年，不具有藍綠白色彩，家住高雄的他，這次也沒躲過凱米強颱的豪雨影響，自己也成了受災戶，這幾天各方對於陳其邁撻伐聲不斷，甚至有人還拿他跟韓國瑜相比，另外還有網友盛讚高雄市前副市長李四川，認為如果李四川還在高雄的話，「燈亮路平水溝通」，這次高雄應該不會受到如此大影響，這位資深政治幕僚強調「其實誰來做都一樣」。

首先，他以這次凱米颱風的24小時累積雨量計量： 凱米颱風最高累計為1412mm(茂林區)，相較莫拉克颱風當時為1301mm(茂林區)，平地下最多的地方是在大樹區， 24小時累積雨量計量為778.5m，相較莫拉克颱風當時為729.5m，都超過了莫拉克颱風雨量，同時山區的雨量會流向市區，最後透過愛河排放進入大海。

▲高雄市長陳其邁28日再度巡視三民區地下室積水大樓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁28日再度巡視三民區地下室積水大樓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了防治淹水，高雄市才建了滯洪池，滯洪池的功用並不是不會淹水，而是將龐大水量續存在滯洪池當中，最後再排放到大海當中，他舉例「一座國際標準泳池是2000噸，高雄25座滯洪池加其他滯洪設施，總滯洪量是498萬噸，等於是2490座游泳池。 這次凱米颱風山區累積平均降雨約有1000mm，在市區部分也有800mm，按全市面積計算整體降雨量高達27.6億噸雨量，等於138萬座標準泳池的水量。 滯洪池已經發揮超過100%的效能，沒有這些滯洪池，災情只會更嚴重」。

他強調強降雨的水，最後都是排向大海！可是凱米颱風造成高雄淹水的那一天，適逢大潮！也就是說海水也是滿潮的的狀態，從高雄市排放出來雨水無法流入大海，前面不通，後面當然會被推擠整個積在市區，市區當然就會淹大水，所以高雄什麼時候退水？就是大潮結束的時候，高雄市的積水就開始快速消退。

同時，最重要的一點，他直指這是一個重要關鍵「高雄市跟雙北的不同」，高雄市的都市美學是走向「水岸城市」，所以為了讓市民更親近水，在愛河、港口以及海港沿岸都沒有建設「高聳」的堤防，而雙北的淡水河沿岸都有高堤防，每當颱風來時，市政府才會緊急呼籲民眾趕緊移車，因為「水門要關了」。

▲高雄市長陳其邁28日再度巡視三民區地下室積水大樓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁巡視三民區地下室積水大樓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因此前行政院長蘇貞昌在2019年10月在視察「五股疏洪道左岸堤防防洪計畫」時表示，五股疏左堤防工程攸關民眾生命財產安全及都市發展，卻因新北市自籌經費問題擱置9年，當時他霸氣同意本案經費11億元，全額由中央負擔，盼中央與地方一起合作，未來疏左堤防加高後，可以讓五股地區從原本的20年防洪頻率保護提升為200年。

這名地方人士要高雄市民反思，沒有堤防，在滿潮或是大潮來臨時，海水加上雨水當然會滿溢過來進到市區，無法排洩的雨水再加上滿溢的海水，高雄能不淹嗎？可是要興建堤防就得要犧牲高雄市的「水岸花香」的城市美學？這樣是市民願意接受的嗎？

所以在氣候極度變遷造成的強降雨，再加上無法改變的潮汐影響下以及高雄市的都市景觀特色，三個情況下所造成的淹水責任是否應該要由陳其邁市長一人承擔？他提供一個不同想法給大家參考，或許在這樣的條件下，換誰來做都可能無法避免這場凱米颱風對高雄的災禍。

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