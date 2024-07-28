凱米釀10死2失蹤897傷！3登山客失聯已7天　搜救隊緊急入山

▲凱米颱風重創台灣。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者陳以昇／新北報導

根據內政部消防署統計截至今（28日）上午8時，全台因凱米颱風造成的人員傷亡、失蹤統計為10死、2失蹤、897傷；雲林縣、高雄市及花蓮縣部分地區受創嚴重仍停班停課，另3名登山客從台東縣入山後，在登上雲峰時遇到颱風22日隨即失聯，高雄市消防局分2梯次派6名搜救人員會合後，將繼續展開搜救。

凱米颱風重創台灣本島後，目前雲林縣古坑鄉草嶺村、高雄市那瑪夏區、茂林區、六龜區、桃源區以及花蓮縣秀林鄉大天祥地區及和平村仍停班停課，根據內政部消防署截至今（28日）上午8時，全台人員傷亡失蹤統計，計為10死、2失蹤、897傷。其中嘉義縣番路鄉台3線282K，67歲郭男疑掉入水溝涵洞搜救未果，今（28）日上午8時繼續搜救；另番路鄉公興村小公田7號，47歲男子外出失蹤，轉由警後續以失蹤人口處理，另有8案未列入傷亡統計。

南投消防局轉報，20日凱米颱風襲台前夕，3名登山客從台東縣向陽登山口入山，原本預計26日從南投縣信義鄉東埔登山口離開，結果，22日在準備登上雲峰時遇到颱風，初估應在轆轆谷山屋或塔芬谷山屋躲避，但卻自此失聯，家屬焦急報案。

高雄市政府消防局獲報，27日第一梯次搜救人員1車4人，在晚間8時許抵達東埔警光山莊。今（28）日8時，玉山管理處、警政署保七總隊2名搜救人員到山莊與4人會合後，將由八通關入山搜救。

▼凱米颱風造成10死2失蹤897傷 。（圖／翻攝內政部消防署）