　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批賴清德「製造兩岸對抗」　陸委會：對岸無權置喙

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德。（圖／翻攝自YouTube）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上稱，賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平。對此，陸委會下午回應，總統賴清德近期談話，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，

陸委會提到，中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

陸委會指出，政府已多次表明，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會說，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，已充分釋出善意。

陸委會強調，維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。

陸委會呼籲，陸方尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環，「我政府也持續關注我國人赴陸港澳之人身安全風險，採取必要合理的保護措施與提醒職責。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／颱風天怪手翻覆壓頸　新北里長搶救無效亡
快訊／凱米攪局！顏寬恒豪宅假買賣案　延至7／26宣判
快訊／屏東跟進了！12縣市「明天停班停課」
快訊／高雄宣布明停班停課
「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢
強颱凱米襲台　新竹1萬4千多戶停電！
LIVE／凱米颱風威脅全台　氣象署最新說明
快訊／新竹縣跟進！　10縣市明天停班停課
快訊／新竹市宣布「明天停止上班上課」　8縣市今晚可知答案
快訊／嘉義縣宣布　明天停止上班上課
凱米10級風暴圈進宜花、大台北！　一圖秒懂各地風雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

國台辦批賴清德「製造兩岸對抗」　陸委會：對岸無權置喙

高雄昨宣布颱風假遭網洗版酸　綠委指正確決策：別凡事對南部指指點點

陳亭妃被南北流內戰掃到　傻眼：陰謀論不合邏輯

北市松山、中山頻停電！　王鴻薇質疑：5600億靭性電網預算花哪去了？

快訊／凱米風速達標！北捷文湖線16：15停駛　15：30雙向發末班車

第五作戰區以輔助狀況誘導部隊返營　接續災防整備

坦言2026候選人「一將難求」　柯文哲曝：正在找台中市長人選

呂林小鳳投廢票抗議　凌濤臉書喊讚：真性情的逆襲

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

國台辦批賴清德「製造兩岸對抗」　陸委會：對岸無權置喙

高雄昨宣布颱風假遭網洗版酸　綠委指正確決策：別凡事對南部指指點點

陳亭妃被南北流內戰掃到　傻眼：陰謀論不合邏輯

北市松山、中山頻停電！　王鴻薇質疑：5600億靭性電網預算花哪去了？

快訊／凱米風速達標！北捷文湖線16：15停駛　15：30雙向發末班車

第五作戰區以輔助狀況誘導部隊返營　接續災防整備

坦言2026候選人「一將難求」　柯文哲曝：正在找台中市長人選

呂林小鳳投廢票抗議　凌濤臉書喊讚：真性情的逆襲

凱米來襲！公路局：北部省道5監控路段　今預警性封閉

基隆、北海岸最高5千戶停電　台電總動員持續搶修

無懼凱米襲台！《社內相親》薛仁雅抵高雄　明如期站台精品開幕

彰化搶頭香宣布明天再停班停課　網湧入力讚王惠美：我愛妳

凱米襲台！阿里山公路觸口橋「大樹倒路中」　警民攜手排除搶通

強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

房間驚見老公手臂「抱緊最強毛小3」　阿母傻眼：還睡到打呼！

快訊／颱風天救車「怪手翻覆壓頸2小時」　新北里長搶救無效亡

凱米「交通異動懶人包」！169船班明天停航　國內班機取消264架

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

颱風假連放？　內政部提醒：準備3天份糧食

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

明再放颱風假？蔣萬安：晚上8點公布

即／凱米來襲！盧秀燕剛抵美5小時又緊急返台

新北沿海風速達13級！　侯友宜：今下午2時到明午颱風影響最鉅

凱米移速變慢　對北市威脅恐如蘇迪勒

快訊／中颱凱米直逼北台灣！　「基北北桃」明停班停課

萬人朝聖張善政FB　黃瓊慧也留言

基北北桃明停班課　外送員不得出勤

快訊／風速達標！北捷文湖線停駛

基北北桃明放假　網讚蔣萬安好帥

揭「軍公教加薪3%」高官薪資　媒體人分析：綠營讓在野黨不敢杯葛

北市關水門！堤外200車遭拖吊

更多熱門

相關新聞

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低 國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低 國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

113學年度陸生來台就讀碩博士班於15日放榜，計有34校錄取174人，招生達成率僅11.6％，創下14年來錄取人數新低。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「奉勸民進黨當局，盡快撤除政治藩籬，切實保障在台陸生權益，大陸學生才可能恢復赴台就讀意願，島內高校才會有更好的發展。」

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

懲獨22條引起跨國公司擔憂？國台辦回應

懲獨22條引起跨國公司擔憂？國台辦回應

國台辦回應羅文嘉：善意更需要行動

國台辦回應羅文嘉：善意更需要行動

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

關鍵字：

國台辦陸委會賴清德

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東也宣布了！　12縣市「明天停班停課」

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面