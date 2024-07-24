國台辦批賴清德「製造兩岸對抗」　陸委會：對岸無權置喙

▲總統賴清德。（圖／翻攝自YouTube）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上稱，賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平。對此，陸委會下午回應，總統賴清德近期談話，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，

陸委會提到，中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

陸委會指出，政府已多次表明，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會說，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，已充分釋出善意。

陸委會強調，維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。

陸委會呼籲，陸方尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環，「我政府也持續關注我國人赴陸港澳之人身安全風險，採取必要合理的保護措施與提醒職責。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

