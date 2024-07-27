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大陸 大陸焦點 特派現場

感謝國台辦慰問凱米災民　陸委會也向大陸災民表達關懷

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦26日晚間對凱米颱風在台灣造成的災情及傷亡表示慰問與關切。對此，陸委會27日代表政府表達感謝之意，並也向大陸受災傷亡的民眾表示慰問與關懷，強調若有需要，台灣願提供必要協助。

陸委會表示，颱風凱米（陸稱「格美」）侵襲台灣後，於25日在福建莆田沿海登陸並持續朝江西前進，據媒體報導受災民眾已逾60萬。於此同時，鑒於極端氣候肇致各地天災頻傳，中國大陸多地強降雨不斷，甘肅等地遭逢1961年以來最強區域性暴雨，陸續有許多地區發生嚴重洪澇災害與民眾傷亡，救災人員甚至因此遇險。

陸委會對受災傷亡的陸方民眾，表達誠摯慰問與關懷，「如有需要，台灣願意提供必要的協助，也期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離洪害、重建家園。」

陸委會強調，由於凱米颱風造成台灣周遭海域船隻擱淺及緊急來台避風，有部分陸籍船員獲救並獲得妥善安置，「政府將待天氣狀況及風浪穩定後，陸續協助陸籍船員返回中國大陸或工作地。」

陸委會還說，政府將持續關注相關災情消息，並透過管道關懷在陸國人、台商的狀況，以便提供必要的協助。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

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