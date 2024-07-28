　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網一算驚了：再賠6000多萬

台積電（2330）股價持續下跌，26日收在924元。（圖／達志／美聯社）

▲台積電（2330）股價持續下跌，26日收在924元。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台股經颱風休市2天後再次開盤，台積電（2330）股價於26日收在924元。值得關注的是，上市公司光電廠商悅城（6405）此前才花費了近7.5億元入手台積電股票，相當於公司資產的3成，當時買入的平均價格還超過1000元，如今台積電股價再次下跌，讓不少網友驚嘆「根本是『韭神』」。

據了解，悅城曾在2022年5月10日公告處分台積電股票600張，當時平均每股交易價為506元，交易金額有3億360萬元，而悅城於當年1月的買進價為655元，讓公司慘賠了8980萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悅城在今年7月9日也公告，自3月7日起就一直購買台積電股票，起初買進價格約760元，累計買進740張，總投入金額達7億4987萬元。到了7月9日，每股平均價格已達到1013.34元，佔了公司的3成資產。

不過，隨著台積電26日股價以924元作收，就有網友於PTT推估，以台積電現價相比，悅城當時取得的價格是1013元，若拿金額7億4987萬元計算，恐怕已經損失近6500萬元。

對此，鄉民們紛紛留言表示，「反指標仔…下次看到它要小心」、「超大型韭菜」、「真的是冥燈耶」、「韭神」；也有人認為，「沒賣不算虧」、「1張不賣，奇蹟自來」、「人家明年就笑呵呵了」。

延伸閱讀
蘋果引爆全球換機潮？　知名投資公司：AI有望推動全球iPhone升級
蘋果營運長視察富士康深圳廠iPhone產線　鴻海劉揚偉全程陪同
日電信巨頭KDDI砸5,000億日圓入股　日超商龍頭Lawson下市「私有化」

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
林昀儒、陳思羽4比2退地主組合　挺進混雙8強考驗才要開始
細數楊勇緯台灣史上第1紀錄　無緣連兩屆奧運奪牌仍是勵志男神
「打毛線」天菜王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式
規模5.4地震！氣象署說明原因：震央地點少見
花蓮女兒牆墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網一算驚了

8月豐收季　「4生肖運勢大旺、事業進步」

吃20顆水餃遭男友嗆「胖成瓦斯桶」！妹子怒分手：再點一碗餛飩湯

25歲男血壓飆破160！只靠忌口「狂甩20公斤」　血壓藥免吃了

雲林縣一村落達停班課標準！明放颱風假

東南部外海罕見「一天兩震」！氣象署說明原因：震央地點少見

快訊／低壓帶雨彈續炸！氣象署發「2縣市大雨特報」　警戒區域曝

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途

快訊／19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級

快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

華航下跪（有剪過）

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

奧運開幕最糗出包！　全球直播「五環旗掛反」

獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網一算驚了

8月豐收季　「4生肖運勢大旺、事業進步」

吃20顆水餃遭男友嗆「胖成瓦斯桶」！妹子怒分手：再點一碗餛飩湯

25歲男血壓飆破160！只靠忌口「狂甩20公斤」　血壓藥免吃了

雲林縣一村落達停班課標準！明放颱風假

東南部外海罕見「一天兩震」！氣象署說明原因：震央地點少見

快訊／低壓帶雨彈續炸！氣象署發「2縣市大雨特報」　警戒區域曝

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途

快訊／19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級

快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上

超準！走累了最想座哪張沙發？秒測你的渣男／女指數

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網一算驚了

8月豐收季　「4生肖運勢大旺、事業進步」

輕艇激流張筑涵差1名進準決賽　連兩屆登奧運成台灣第1人

以色列空襲學校　加薩衛生部：至少30死逾百傷

核三1號機27日晚間「正式停機」！除役作業需25年　2大難關等後頭

林昀儒、陳思羽攜手晉級卻碰大魔王　2人苦笑：先拚拿1局

慶祝空軍八一四勝利87週年　凌雲御風音樂會30日起巡迴演出　

快訊／凌晨土石流淹沒軌道！台鐵「和平=崇德」不通　估8／3恢復

一張廢紙眼前飄過…撿起來看竟是「6788萬支票」！

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

台東外海地震規模5.4 氣象署：震央地點少見

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

雲林縣一村落達停班課標準！明放颱風假

買冰飲「杯身都水珠」　網大推1款杯子

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

高雄4區明停班停課！市府公布最新資訊

曖昧看電影「男生1舉動超加分」！一票妹子點頭

第一次激戰180cm男友！「她整晚沒睡」超悲劇

即／低壓帶雨彈續炸！氣象署發2縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

美商務部長駁台灣搶走就業說

美商務部長駁台灣搶走就業說

美國商務部長雷蒙多26日強調美國自產晶片的重要性，但她駁斥台灣等國搶走美國就業機會的說法，指這是美國公司追求獲利所為，只是現在更應著重產業國安議題。

史上摔第二大！台積電收跌55元　市值24兆失守

史上摔第二大！台積電收跌55元　市值24兆失守

逢低買輝達、台積電晶片股？　外資分析師曝「還太早」

逢低買輝達、台積電晶片股？　外資分析師曝「還太早」

颱風休市後補跌！台積電大跌64元至915　台股重挫逾900點

颱風休市後補跌！台積電大跌64元至915　台股重挫逾900點

不是不想上班！大票「怕爆1事」求繼續放假

不是不想上班！大票「怕爆1事」求繼續放假

關鍵字：

台積電2330

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

花蓮2地區明停班停課！

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

高雄晚間路面破洞！現場緊急拉封鎖線

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

柯佳嬿現身Energy小巨蛋現場罕見放閃坤達

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

「AI美人」李珠珢魔性舞吸睛

楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹

楊勇緯錯失頒獎台　細數他史上第1紀錄

林昀儒、陳思羽挺進混雙8強

「血管塞住70%前」沒症狀！　醫教3招自測

更多

最夯影音

更多

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面