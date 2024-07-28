曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網一算驚了

▲台積電（2330）股價持續下跌，26日收在924元。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

台股經颱風休市2天後再次開盤，台積電（2330）股價於26日收在924元。值得關注的是，上市公司光電廠商悅城（6405）此前才花費了近7.5億元入手台積電股票，相當於公司資產的3成，當時買入的平均價格還超過1000元，如今台積電股價再次下跌，讓不少網友驚嘆「根本是『韭神』」。

據了解，悅城曾在2022年5月10日公告處分台積電股票600張，當時平均每股交易價為506元，交易金額有3億360萬元，而悅城於當年1月的買進價為655元，讓公司慘賠了8980萬元。

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悅城在今年7月9日也公告，自3月7日起就一直購買台積電股票，起初買進價格約760元，累計買進740張，總投入金額達7億4987萬元。到了7月9日，每股平均價格已達到1013.34元，佔了公司的3成資產。

不過，隨著台積電26日股價以924元作收，就有網友於PTT推估，以台積電現價相比，悅城當時取得的價格是1013元，若拿金額7億4987萬元計算，恐怕已經損失近6500萬元。

對此，鄉民們紛紛留言表示，「反指標仔…下次看到它要小心」、「超大型韭菜」、「真的是冥燈耶」、「韭神」；也有人認為，「沒賣不算虧」、「1張不賣，奇蹟自來」、「人家明年就笑呵呵了」。

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