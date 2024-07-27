「華航冷處理不友善！」他搭延誤班機　還原始末：用下跪打同情牌

記者曾筠淇／綜合報導

受到凱米颱風影響，華航CI-153班機原本25日下午會飛抵桃園機場，後來延誤至26日凌晨2時抵達，當時因有旅客等不到行李而情緒激動，因此一名華航督導主管便下跪道歉。而知名畫家「八耐舜子」就透露，他恰好搭到CI-153班機，「華航當下冷處理的方式非常不友善， 用下跪方式轉換為受害方打同情牌」。

八耐舜子在臉書上發文表示，他們一家人剛好搭到CI-153班機，雖然原本應該是25日下午飛往桃園機場，但他們前一天就有收到簡訊通知，班機會延誤至晚上7時起飛；後來到了登記門，再延至晚上10時15分起飛；上了機後，機長則廣播延後50分起飛。

一直到凌晨2時10分，終於安全降落桃園機場，八耐舜子說，全程旅客都很守秩序通關，也能諒解颱風天的飛航安全問題。然而，大家抵達行李轉盤區等待行李時，明明一個小時已經過去，航空公司卻遲遲沒有說明原因，導致眾人開始有了情緒。

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當下華航服務台只有一位混血的地勤人員，雖然他很親切地回答旅客問題，但他詢問主管後，卻告訴旅客「桃勤目前沒有人可以搬行李，需要等早班上班04:30以後才會有人力。」因此，現場便出現謾罵聲，甚至有旅客大喊「叫你們主管出來說明」，並出現「下跪事件」。

八耐舜子表示，當下他們繼續在行李轉盤區等候，而那個混血地勤則氣喘吁吁地說「你們的行李要上來了！」終於在上午5時10分，將行李拿到手，「謝謝辛苦的桃園地勤人員，當下要處理20多架飛機的行李」。

八耐舜子最後也直言，「華航當下冷處理的方式非常不友善， 用下跪方式轉換為受害方打同情牌」、「桃勤的行李處理人力不足」、「旅客的耐心已經從下午的關西機場開始上升，最後在行李區爆炸」、「回家真好」。

▲華航主管下跪道歉。（圖／旅客黃泰錡授權）

針對下跪事件，華航對內部發出公開信，指服務是不卑不亢具熱忱、同理心，若遇不理性旅客或無禮騷擾行為，公司亦不能認同，可尋求航警等執法單位協助，公司尊重顧客的權益，也堅守我們自己的專業與立場。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，只要碰到天候或颱風問題，飛機延遲是全世界都會發生的，是必然的，台灣國人還沒有了解這是航空界常態的問題，當飛機航班亂掉，桃勤人力調度有其困境，都是常態，在所難免，飛機延誤造成等候狀況，在國外也常見，只能等待，都要體諒。

劉惠宗也說，未來機場航站設施應該要更先進，強化行李輸送相關硬體設施智慧化，減少人力，才不會一碰上颱風天，人不來上班就完蛋了。