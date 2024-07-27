高虹安案打開潘朵拉盒子　柯文哲：立委人人自危

記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安在擔任立委期間涉詐助理費，遭台北地方法院依《貪污治罪條例》判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，一審可上訴。對此，民眾黨主席柯文哲27日說，應該去檢討立法院這些制度有哪些地方需要改，「不然老實講，現在開始任何一個立委的助理，哪一天可以偷偷拷貝一些帳目，隔個1、2年就去外面檢舉，等於現在每個立委人人自危」，不如把它制度化、正常化。

針對2026年民眾黨要派誰選新竹？柯文哲說，不要這樣講，「我們一定要讓高虹安爭取證明她的清白，我還是相信她沒有犯意，這相當清楚」；柯說，這叫潘朵拉的盒子，他印象中立法院助理費跟薪資達成率是97%，「這表示大家都把助理費的錢領好領滿，大家也知道裡面有問題」。

▲民眾黨主席柯文哲出席「旅程很眾要–宜蘭」首發團。（圖／民眾黨提供）



柯文哲說，比較正面態度應該是，事情發生了，應該去檢討目前立法院這些制度有哪些地方需要改，「不然老實講，現在開始任何一個立委的助理，哪一天可以偷偷拷貝一些帳目，隔個1、2年就去外面檢舉，等於現在每個立委人人自危」，與其這樣，不如把它制度化、正常化。

媒體追問，傳出屬意由黃國昌接棒參選新竹市？柯文哲聞言反問，「屬意黃國昌？這誰講的？我跟你講，台灣就是聽說、傳說、有人講，拜託，這種話就少用」。

至於黃國昌過去提過涉貪要連坐法？柯文哲說，系統性涉貪要連坐法，這本來就是民眾黨主張，「系統性，就是說一個單位，比如建管處裡面有好幾個，被認為是系統性問題」。