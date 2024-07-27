柯文哲自曝高虹安判決後心情亂　坦言竹市攻防「沒戰場主動性」

記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安因擔任立委期間涉詐助理費，台北地方法院26日依《貪污治罪條例》判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。高也在判決出爐後，宣布退出民眾黨。對此，民眾黨主席柯文哲27日說，昨天高虹安的心情很亂、他的心也很亂，到半夜才發Line給高；而是否擔心新竹市整碗被綠營端走？柯坦言，這應該在民進黨的規劃中，「我們沒有戰場上的主動性」。

▲民眾黨主席柯文哲出席「旅程很眾要–宜蘭」首發團。（圖／民眾黨提供）



柯文哲說，昨天他猜高虹安的心情很亂，「我也很亂，我到半夜才發Line給她」；柯說，要找個時間跟她好好談一談，到底下一步要怎麼做，大家都要討論一下。

而高虹安在退黨前，是否有提前告知？柯文哲說，「她之前有講，她也不知道會發生什麼事， 說她不會為難我們，我說好那我知道」。至於評估高案對民眾黨有多少影響？柯文哲說，傷害一定會有，但是民眾黨從成立到現在，每天都在風雨飄搖中度過，「我倒覺得不怕困難，但要有能力克服困難」。

媒體追問，根據地制法，若高虹安的判決定讞或請辭，2年內中央可以派代理市長，是否擔心整碗被綠營端走？柯文哲說，這應該也在民進黨的規劃中，「我們沒有戰場上的主動性，所以我們內部也討論一下，看怎麼應付」，事出突然，內部也要討論一下。

柯文哲說，選舉時也不是選舉一個人，是選舉一個團隊，「所以我們會把代理的邱臣遠市長找來看看需要哪些協助，我們市政還是要做好」。柯還說，邱過去在立院跟高虹安共事，兩個人應該默契最高，「當時這人事我也是事後才知道，應該是高虹安自己選的」。