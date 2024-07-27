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黃偉哲視察台南鹽水後壁災情狀況　慰勉民眾感謝救災人員辛勞

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

儘管凱米颱風遠離，但所帶來之雨量驚人，造成本市部分地區積淹水，台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞，並對民間團體齊力發揮愛心響應救災致上謝意。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，本次颱風所帶來的積淹水已逐漸消退，如後壁及鹽水市區，目前淹水已退，正安排集中收容所災民回家清理家園。他感謝國軍與水利、環保、社會等相關單位全力動員，不分日夜進行搶修及協助災民，也民間團體與台南市府公私協力，齊心發揮愛心響應救災。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於凱米颱風襲台帶來致災降雨影響，造成八掌溪潰堤，導致後壁與鹽水地區一帶發生淹水災情，後壁區開設四個收容場地，包括後壁區公所、新嘉里活動中心、竹新中山堂、後壁侯伯聯合活動中心，共收容約一百餘位，鹽水老人文康中心也收容約有60餘位。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長今日前往後壁區公所及後壁侯伯聯合活動中心，與災民訪談親切詢問是否有其他需求，也允諾將盡力請社會局媒合志工，協助災民清理家園。此外也前往鹽水區公所及鹽水老人文康中心巡視，針對鹽水區停電問題，將請台電盡速恢復供電，也請環保局協助環境清理、衛生局協助提供消毒水，加速災後環境恢復。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而許多民間團體與台南市府公私協力，齊心發揮愛心響應救災，包含有下營上帝廟與新營太子宮分別提供各1300個午晚餐便當、麻豆阿蘭碗粿也準備700份餐食提供給後壁、鹽水兩區收容居民，慈濟則提供每餐200個便當給後壁收容民眾使用，其他還有卡多利亞餐飲公司、食物銀行及民代提供餐點，讓救災搶險過程中，處處充滿愛與溫暖。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對部分地區受災嚴重之行政區域，社會局也自7月26日上午起即主動聯繫受災較嚴重之鹽水區、下營區、後壁區、七股區、麻豆區等區公所，瞭解各項物資需求，並啟動實物愛心銀行備援機制，將餅乾等民生物資透過物資車送至收容所。

▲台南市黃偉哲27日一早前往鹽水、後壁區等受災嚴重地區，實地探訪災區民眾，也慰勉區公所災害應變中心值班人員、國軍弟兄救災辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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