北花鐵公路受阻海空應援啟動　新臺馬輪投入疏運...立榮增航班

▲除了海運機制外，立榮航空也各加開台北—花蓮班機協助疏運。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

由於凱米颱風帶來強風暴雨，使0403地震後從花蓮往返北部之鐵、公路再次因大量土石溢流受阻，花蓮縣政府積極爭取中央重啟花蓮往來北部藍色公路之人車運輸措施，另外立榮航空也於7月26日及7月27日各加開台北—花蓮班機協助疏運。

花蓮縣政府表示，交通部航港局配合緊急啟動海運備援機制，規劃7 ／28至7 ／30共3日之疏運航班，每日將開放6台大客貨、30台小客車、8台機車及候補10台小客貨，透過航港局之官方LINE預約登記免費搭乘。呼籲中央能擴大海運及航空應援機制，保障花蓮鄉親最基本之交通安全。

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0403地震後從花蓮往返北部之鐵、公路受創嚴重，山區路段和邊坡不穩定情形恐長達數年至十數年，為此縣政府特別發函請中央重啟花蓮往來北部藍色公路之人車運輸，並透過傅崐萁立法委員國會辦公室於7月22日邀集交通部航港局、民航局、國營台灣鐵路股份有限公司等單位至花蓮召開會議，會中傅崐萁總召及徐榛蔚縣長當面要求相關單位立即重啟花蓮往來北部之藍色公路運輸。

近日又遭逢凱米颱風強風暴雨使大量土石崩落覆蓋蘇花路廊，造成花蓮往返北部之鐵公路中斷，為此交通部航港局也緊急啟動海運備援機制，將於7 ／28（日）至7 ／30（二）共3日投入新臺馬輪往來蘇澳港與花蓮港之間協助疏運旅客及車輛，並訂27日開始受理民眾登記。其中，蘇澳往花蓮預計28日上午8點開航，請預約民眾提早1個半小時前報到（即上午6:30）；花蓮往蘇澳預計下午1:30開航，同樣提早1個半小時前報到（即中午12:00）。

航港局表示，為提供便民服務，本次預約採至航港局官方LINE帳號登記，民眾不必至港口現場登記，請有需要之民眾至官方LINE登記，官方LIN將於26日晚間6時公告於蘇花海運備援資訊專區。如有問題，可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問（蘇澳端：鄭南田0933988211、蔣世堅0975002510；花蓮端：王惟03-8509069、林淑莞03-8509031 ），另於蘇澳港旅客服務中心及航港局東部航務中心（花蓮市港口路15號）有專人提供諮詢服務。詳細航班資訊請見https://reurl.cc/VMpYlQ。

除了海運機制外，立榮航空為因應花蓮鐵路交通中斷，於7月26日及27日各加開台北—花蓮班機協助疏運，26日於15時40分從台北飛往花蓮、17時從花蓮飛往台北；27日加開上午9時15分從台北飛往花蓮，10時35分從花蓮飛往台北。

花蓮縣政府呼籲，希望中央除了緊急海運備援機制外，也能盡速重啟花蓮往返北部之藍色公路航班，並擴大藍色公路運能及便利性，以及增加花蓮航空站對外之國內外航班，保障花蓮鄉親最基本之交通安全，使國內外遊客恢復訪花信心，使縣內觀光相關產業及經濟命脈得以維繫並復甦。