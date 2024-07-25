凱米亂空中交通「2航空增20架加班機」　民航局協調軍機疏運

▲凱米颱風遠離，民航局協調航空公司加開加班機疏運。（資料圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風大亂空中交通，近2天國內線航班大量取消，交通部民航局表示，已協調航空公司，明天（26日）起加開班機，初步立榮航空和華信航空將加開20架次往返澎湖和金門，後續還有加班機規畫中，並協調國防部視情況啟動C計畫以軍機疏運。

因應後續疏運需求，民航局宣布，持續協調航空公司自26日起加開班機，並協調國防部視情況啟動C計畫以軍機疏運。因天候尚未完全穩定，民航局提醒旅客，出發前務必先向航空公司確認航班動態。

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民航局表示，明日各機場國際線恢復正常運作，國內線原規劃276架次，除立榮航空台北往返南竿、北竿中午前取消、台中往返南竿B7-8731/B7-8732取消、華信航空台北往返南竿航班取消及德安航空上午高雄往返七美、望安航班取消外，其餘258架次正常營運。

民航局表示，因颱風後旅客需求量較大，已要求各機場應密切注意現場旅客人數及候補狀況，如有需求，將及時啟動疏運計畫。

民航局也要求國籍航空公司，應視天候狀況規劃航班，並留意組員派遣及飛時須符合規定，確保飛航安全。另由於海事單位評估28日前海象不佳，恐無法啟動B計畫，民航局今持續協調軍方，希望在天候與戰備情況允許下，能啟動軍機疏運滯留旅客。

民航局指出，除原訂飛航之航班外，經初步協調，立榮航空與華信航空總共將加開20架次本島往返澎湖、金門班機，後續加班機仍持續規劃中，航空公司將即時在其官網公布。為避免現場久候，也請旅客出發前務必確認航班動態。