羅文嘉：兩岸交流若設政治前提　代表「目的不是交流」

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，兩岸交流除了百分百的善意，更需要百分百的行動，最關鍵的是堅持體現「一中原則」的「九二共識」。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，除了善意與行動，兩岸交流更需要百分百的自由民主，「如果交流預設了一個政治條件，一定要對方先接受，那表示交流不是你的目的，接受政治條件才是。」

羅文嘉在海基會例行背景說明說上提到，歡迎對岸對我方釋出百分百善意的有所理解，兩岸交流需要百分百的善意、百分百的行動，更需要百分百的自由民主。

羅文嘉指出，自由民主已經是台灣人的日常生活，也是過去歷代台灣人犧牲、奉獻、努力的成果，更是亞洲國家國際社會的典範，「如果兩岸交流的前提與條件，需要我們放棄台灣的自由民主體制，或是會導致我們失去自由民主的生活，那就不是交流了。」

羅文嘉說，我方需要的是健康有序的雙向交流，需要兩岸雙方互相抱持善意、尊重，「如果交流預設了一個政治前提和條件，一定要對方先接受，這個條件才能夠恢復交流，那表示交流不是你的目的，接受該項政治條件才是目的。」

羅文嘉強調，多數台灣人民不會接受這樣的條件跟前提，總統賴清德在就職演說中很明確的表達了希望透過對話來取代對抗，用交流來取代圍堵，兩岸一起合作追求和平共榮，「誠摯希望對岸能讀到賴總統的善意。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

