全紅嬋每天都因跳「207C」受折磨　教練陳若琳：不斷從頭再來

記者廖翊慈／綜合報導

中國女子跳水選手全紅嬋的主教練、奧運5金得主陳若琳近日在一節目上談到了，發育對全紅嬋的影響，「每天全紅嬋都在為207C（極高難度跳水動作）受折磨，不只是她，我也在受折磨，每次比賽完，她的207C就跟不會跳了一樣，都得從頭再來。」

據《閩南網》報導，陳若琳說道，「每次比完賽，她的207C都得從頭再來，從3分、4分跳到10分，再從3分、4分跳到10分。」

▲全紅嬋挑戰高難度的207C動作。（圖／CFP）

據了解，「207C」是一套女子高台跳水極高難度的動作，指的是向後翻騰3圈半抱膝的跳水動作，難度係數3.3。

全紅嬋在去年加拿大蒙特利爾舉行的跳水世界盃中，在女子10米高台決賽的第四跳，挑戰高難度的207C動作，以零瑕疵發揮完美入水，獲得驚人的6個10分，得分高達99分，最終奪得金牌，流暢的跳水動作，相關影片至今仍引起熱議。

▲全紅嬋今年17歲。（圖／CFP）



公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，廣東湛江人，2014年開始接受跳水訓練。全紅嬋在東京奧運女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，其中第二跳、第四跳全體七位裁判均打出10分滿分，最後的第五跳有六位裁判打出10分滿分，最終以三跳滿分，總分466.2分獲得金牌，此成績打破教練陳若琳在2008年北京奧運會中，所創造的447.7分的奧運紀錄。她亦是該屆奧運中國代表團最年輕的選手。

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。中國代表團中的跳水選手全紅嬋、陳芋汐被看好為奪金熱門人選。