90%火車延誤！巴黎鐵路遭縱火　「80萬人擠滿車站」抱頭席地而坐

▲巴黎鐵路受攻擊，當地火車站擠滿了人潮。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
法國鐵路公司（SNCF）多條高速列車（TGV）路線在奧運開幕日遭惡意縱火，導致鐵路交通嚴重中斷，約90%列車被迫改道或取消，80萬名旅客受影響。目前，巴黎多個車站全擠滿了正等著出行的人潮，SNCF除了全力修復鐵路、提供補償方案外，也不斷呼籲旅客「暫時不要去車站」。
Pour vous donner une petite idée du bordel en Gare Montparnasse ce matin (meme si on ne se rend pas trop compte).— PresidentGab (@PresidentGab) July 26, 2024
Je n’ai pas vu ca depuis l’annonce du confinement par Macron en mars 2020.
Bon courage à la #SNCF et aux voyageurs ! pic.twitter.com/XAxJOxwxRk
綜合外媒報導，SNCF大西洋、北部和東部的TGV路線26日突然遭遇「旨在癱瘓鐵路系統」的惡意縱火，至於通往里昂的東南高速鐵路則及時制止了縱火案。儘管維修人員目前正努力搶修受影響的幾條路線，但由於鐵路交通「嚴重中斷」，許多列車不得不改道或取消，就連連接英法和比利時的歐洲之星（Eurostar）也有多輛列車延誤。
Sidération plus que cacophonie gare Montparnasse. Plusieurs milliers de voyageurs attendent, stupéfaits, et scrutent le tableau d’affichage où 90% des départs sont en suspens #TGV @sudouest pic.twitter.com/etRkbCNkvp— Julien Rousset (@julienrousset) July 26, 2024
當局認為，目前交通混亂的情況將持續到整個周末為止。外媒則指出，雖然暫時還未有人聲稱對這起縱火案負責，但此案明顯是針對即將舉行的巴黎奧運會而來，而巴黎車站現在擠滿了著急去觀賞開幕式的旅客，以及要趁著暑假外出旅遊的巴黎人，對SNCF來說是一大挑戰。
Foule très importante à la gare Montparnasse à Paris.— Luc Auffret (@LucAuffret) July 26, 2024
Le trafic SNCF est très perturbé suite a des actes de sabotage coordonnés sur plusieurs lignes.#Paris2024 #JOParis2024 #SNCF #ceremoniedouverture pic.twitter.com/5kdKUQ5hSl
從網上流出的畫面可見，巴黎蒙帕納斯站（Gare Montparnasse）現在擠滿了等待出行的旅客人潮，但現場卻有約90%列車被延誤，其中不少火車的延誤時間長達2小時，甚至還有部分列車班次被取消。BBC指出，巴黎北站（Gare du Nord）正貼出通知，提醒旅客旅程延誤與路線變化一事，而SNCF也敦促旅客們「暫時不要去車站」，並提出換票和退款的補償方案。
Valerie Pecresse vient d’arriver à la Gare #Montparnasse pour marbrer les saboteurs. #SNCF pic.twitter.com/NhKSUHJbyR— Christopher Nunès (@NunesChr) July 26, 2024
SNCF集團主席法蘭多（Jean-Pierre Farandou）告訴法媒BFMTV，至少有80萬人在這起事故中受影響，SNCF現正考慮動員數百名工作人員盡快修復鐵路，以為奧運做準備。大巴黎區區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）也緊急趕到了巴黎蒙帕納斯站坐鎮指揮。
讀者迴響