90%火車延誤！巴黎鐵路遭縱火　「80萬人擠滿車站」抱頭席地而坐

▲巴黎鐵路受攻擊，當地火車站擠滿了人潮。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

法國鐵路公司（SNCF）多條高速列車（TGV）路線在奧運開幕日遭惡意縱火，導致鐵路交通嚴重中斷，約90%列車被迫改道或取消，80萬名旅客受影響。目前，巴黎多個車站全擠滿了正等著出行的人潮，SNCF除了全力修復鐵路、提供補償方案外，也不斷呼籲旅客「暫時不要去車站」。

Pour vous donner une petite idée du bordel en Gare Montparnasse ce matin (meme si on ne se rend pas trop compte).



Je n’ai pas vu ca depuis l’annonce du confinement par Macron en mars 2020.



Bon courage à la #SNCF et aux voyageurs ! pic.twitter.com/XAxJOxwxRk — PresidentGab (@PresidentGab) July 26, 2024

綜合外媒報導，SNCF大西洋、北部和東部的TGV路線26日突然遭遇「旨在癱瘓鐵路系統」的惡意縱火，至於通往里昂的東南高速鐵路則及時制止了縱火案。儘管維修人員目前正努力搶修受影響的幾條路線，但由於鐵路交通「嚴重中斷」，許多列車不得不改道或取消，就連連接英法和比利時的歐洲之星（Eurostar）也有多輛列車延誤。

Sidération plus que cacophonie gare Montparnasse. Plusieurs milliers de voyageurs attendent, stupéfaits, et scrutent le tableau d’affichage où 90% des départs sont en suspens #TGV @sudouest pic.twitter.com/etRkbCNkvp — Julien Rousset (@julienrousset) July 26, 2024

當局認為，目前交通混亂的情況將持續到整個周末為止。外媒則指出，雖然暫時還未有人聲稱對這起縱火案負責，但此案明顯是針對即將舉行的巴黎奧運會而來，而巴黎車站現在擠滿了著急去觀賞開幕式的旅客，以及要趁著暑假外出旅遊的巴黎人，對SNCF來說是一大挑戰。

Foule très importante à la gare Montparnasse à Paris.



Le trafic SNCF est très perturbé suite a des actes de sabotage coordonnés sur plusieurs lignes.#Paris2024 #JOParis2024 #SNCF #ceremoniedouverture pic.twitter.com/5kdKUQ5hSl — Luc Auffret (@LucAuffret) July 26, 2024

從網上流出的畫面可見，巴黎蒙帕納斯站（Gare Montparnasse）現在擠滿了等待出行的旅客人潮，但現場卻有約90%列車被延誤，其中不少火車的延誤時間長達2小時，甚至還有部分列車班次被取消。BBC指出，巴黎北站（Gare du Nord）正貼出通知，提醒旅客旅程延誤與路線變化一事，而SNCF也敦促旅客們「暫時不要去車站」，並提出換票和退款的補償方案。

Valerie Pecresse vient d’arriver à la Gare #Montparnasse pour marbrer les saboteurs. #SNCF pic.twitter.com/NhKSUHJbyR — Christopher Nunès (@NunesChr) July 26, 2024

SNCF集團主席法蘭多（Jean-Pierre Farandou）告訴法媒BFMTV，至少有80萬人在這起事故中受影響，SNCF現正考慮動員數百名工作人員盡快修復鐵路，以為奧運做準備。大巴黎區區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）也緊急趕到了巴黎蒙帕納斯站坐鎮指揮。