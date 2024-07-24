掃把狂打男友7歲女兒！她拗：當自己孩子管教　法官不買單判拘

▲北部1名7歲女童遭爸爸女友持掃把毆打致傷。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名7歲女童遭父親女友阿霞（化名）持掃把痛毆，致肩膀、手臂、大腿等多部位受傷，其傷勢也顯示攻擊範圍和力度相當大，女童生母發現愛女被虐待後報警提告。法院審理時，阿霞苦苦哀訴說「我是把女童當自己子女在管教」，士林地院考量女童生母不願和解等，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役40日，不得易科罰金。

判決指出，阿霞與林姓男友交往（現已分手），雙方各帶與前任所生孩子同居，孰料僅同住5個月，阿霞卻在去年6月某日，認男友7歲女兒安安（化名）有偏差行為，竟失去理智地拿起掃把毫無節制的暴力襲擊，導致安安身上多處瘀青等傷害。

安安生母發現愛女身上有多處瘀青，經追問才知道是前夫女友作為，憤而報警提告，檢方也依法起訴阿霞。開庭時，阿霞難過說自己是安安主要照顧者，林男也作證指出安安的功課主要都是阿霞輔導。

阿霞辯護人說，阿霞已坦承犯行，且積極與安安生母談和解，犯後態度良好，而犯罪動機是因將安安當成自己子女在管教，加上本身尚有孩子待扶養，希望法官能依法酌減其刑。

法官考量阿霞僅認安安偏差行為難以管教，就持掃把毆打，致被害人身心受有傷害，考量阿霞是以與男友、安安父女永久共同生活為目的，對安安日常生活的照料亦有相當付出，其手段固有不當，但與其他同居人無端虐待他方子女的動機顯然有別，雖有意與安安生母和解，但安安生母拒絕，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役40日，不得易科罰金。

士林地院說明被告為成年人，其故意對兒童犯本案傷害犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定，加重其刑至二分之一，雖被告辯護人請求緩刑宣告，但考慮到雙方沒有和解或賠償損失，也沒獲得諒解，加上被告行為所造成危害等，認宣告的刑罰是適當的，因此不予緩刑。