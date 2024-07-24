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社會 社會焦點 保障人權

北市貪警涉假遺囑盜遺產遭聲押　組織成員還有律師、里長、地政士

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告警察駱勁達。（圖／記者劉昌松攝）

▲北市警駱勁達涉嫌洩漏個資給假遺囑詐欺集團，被檢察官聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達，涉嫌配合不法集團，洩漏職務上查詢到的個資，協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，鑽制度漏洞，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元，台北地檢署23日指揮警調單位大舉搜索，其中蔡等3人已被依貪污、詐欺等罪聲押禁見獲准，檢察官24日再將駱勁達與新北市里長許政鎧等3人聲押禁見。

檢警調專案小組在偵辦這起攸關民眾身後財產，且影響國庫的案件時，發現涉案的除了律師、警察，還有已經為另案入監服刑的地政士蔡尚岳、受雇地政士林婉柔，以及曾因恐嚇長榮集團老臣柯麗卿被判緩刑的新北市永樂里里長許政鎧，成員組成複雜且多樣。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告里長許政鎧。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市永福里理長許政鎧曾因另案被判緩刑確定。（圖／記者劉昌松攝）

根據《民法》規定，人民死後遺產，若出現不知該由誰來繼承遺產的狀況，須由遺產管理人向法院聲請公示催告，經過至少6個月後，仍無人承認繼承，先扣除生前債務和遺贈物，剩餘遺產歸入國庫。

北檢檢察官鄭少珏接獲檢舉，發現有人故意鑽漏洞，找人假扮見證人，為造死者簽名遺囑，再由律師公證後，去冒領死者的遺贈物，經追查2021年、2022年間還有其他類似案件，懷疑是同集團犯案，因使指揮刑事局、調查局等單位追查。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師蔡鴻燊涉嫌作假公證已被裁定收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組發現，假遺囑詐遺產的分工細緻，除了要有熟悉地方的人士提供獨居長者死亡的線索，還要調查是否有死者是否有親人會出面繼承，然後再找人頭但任遺囑受益人，最後不法所得由參與犯罪成員瓜分，全案涉及偽造文書、加重詐欺、洩密、貪污、組織犯罪等多項罪名，檢警調正持續過大偵辦中。

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