颱風過後清潔總動員！　花蓮環保志工助恢復好山好水

▲▼凱米過境後，花蓮環保志工自發協助清除強風折斷之樹枝及街道垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風凱米侵襲為全台各地帶來強烈風雨，花蓮各鄉鎮區域受到強颱影響，留下了不小的環境破壞和垃圾問題，花蓮縣環保志工大隊25日發動社區環境清潔行動，各地環保志工隊走出家門，清除強風折斷之樹枝以及散落街道垃圾，攜手合作努力協助社區盡快恢復原有的整潔樣貌。

凱米颱風侵襲花蓮，不僅許多路段行道樹枝斷裂、樹葉被吹落，連市區及道路都出現招牌、帆布及店家裝置掉落等情事發生，隨著颱風逐漸遠離，各地環保志工隊除了在颱風來襲前加強巡視社區溝渠與排水設施確保排水順暢外，在風雨漸歇的第一時間，也自主奔赴社區中受災地點，展開清理工作。環保志工們穿著雨衣帶著工具，堅定地走在每一條被颱風肆虐過的街道上，清理樹木斷枝與垃圾。

縣長徐榛蔚表示，凱米颱風挾帶強風豪雨席捲花蓮，也造成花蓮各地區都有受損的情形，除了各地行道樹發生樹倒及斷枝，市區道路也因強風襲擊而滿目瘡痍，特別感謝環保志工展現了出色的團結及互助精神，在颱風過後的第一時間就投入社區環境整理工作，也期許有更多的民眾能挽起袖子加入環保志工的行列，齊心協力進行清理與重建工作，共同努力恢復美麗家園。