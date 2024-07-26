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網紅孟買春秋遭挖出「訕笑北部淹水黑史」　網：逢南部就轉彎

高雄多處地方淹水，災情嚴重。（翻攝畫面）

文／鏡週刊

今年第3號凱米颱風直撲台灣，全台多縣市宣布停班停課2天，中南部更因受颱風影響，各處傳出淹水災情，不過引發關注的是知名部落客「孟買春秋」被挖出對於南北淹水持不同態度，讓大票人喊，「失智症治療不能等」。

網紅部落客「孟買春秋」對於這次南部雨量導致淹大水，昨（25日）在臉書發文大呼，「是什麼樣的人還可以嘲笑？不管是哪個黨執政的縣市，我都不會拿天災來說嘴。」不過該文章隨即遭資深媒體人黃揚明打臉。

▼知名部落客「孟買春秋」對於南北淹水持不同態度，引發輿論。（圖／翻攝自「孟買春秋」臉書）

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網紅孟買春秋遭挖出「訕笑北部淹水黑史」　他一張圖被推爆！網：逢南部就轉彎

黃揚明也PO出孟買春秋過去訕笑北部淹水貼文，並驚訝的打上「？？？？？」5個問號。據孟買春秋去年分別於5月、8月發的文，5月份是截圖桃園因豪雨造成淹水，還不忘在新聞截圖中打上「紅酒我先抿兩口在說」開玩笑字樣；同年8月再批評柯文哲治水破功，直言「懶得繼續找，年年淹水」更不忘大呼「台北人脾氣真好」。

知名部落客「孟買春秋」對於南北淹水持不同態度，引發輿論。（翻攝自「孟買春秋」臉書）

▲知名部落客「孟買春秋」對於南北淹水持不同態度，引發輿論。（翻攝自「孟買春秋」臉書）

對於孟買春秋南北天災態度雙標，不僅讓資深媒體人黃揚明驚訝打出5個問號外，不少網友也看傻眼大呼，「對於0403時別人受災幸災樂禍！叫人死好排擠不去玩的！這次如果受災就是3好+1好！沒有更多！下次造口業時先想想業力！」「他們家的天災是天災，別人家的天災是笑話」「笑死真的雙標，逢南部就轉彎」。

另外，該文章也釣出擔任郭台銘主流民意大聯盟發言人黃士修留言，「通報國民健康署，失智症治療不能等」，該留言還引發網友共鳴，累積近500人按讚。

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