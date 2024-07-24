包廂全滿！颱風假KTV「電話被打爆」　網搖頭：玩樂都不怕

▲今各地放颱風假，不少民眾會趁機出門去KTV歡唱。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

凱米升級為強颱，各縣市防颱嚴陣以待，今（24日）除了金門各縣市皆停班停課，有網友分享昨（23日）晚連鎖KTV的電話就打不進去，不過大票網友卻搖頭，認為颱風天應該待在家，還有人酸「怕颱風來出門上班不安全，放了颱風假要玩樂都不怕了呢」。

颱風天待在家最安全，不過卻有部分民眾會趁停班課出門玩樂，進行像是唱KTV、看電影燈娛樂活動。就有一名網友今（24）日在臉書社團「爆廢1公社」發文PO出一段友人的對話截圖，內容是在笑說KTV的電話從昨晚就打不進去，代表很多人都想趁機去KTV歡唱一波。

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不過社團網友們則嚴肅表示，不懂貼文的笑點在哪，「颱風天，沒事還是待在家裡面比較安全」、「颱風假就是要安全在家，颱風天吃喝玩樂出門有風險，請不要浪費社會資源！」

有網友酸「KTV海撈一波 颱風假視同週末/連續假期」、「怕颱風來出門上班不安全，放了颱風假要玩樂都不怕了呢」；也有人建議「我覺得政府要規定颱風假應該要執行跟演習一樣」、「地方政府要加強執法 斷水斷電處理」。



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