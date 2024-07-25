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跨足空中計程車　揭新樂飛攜手SkyDrive台灣首航地點

空中計程車是補足交通最後一哩路的重要飛行載具，近期新樂飛與SkyDrive預計將此技術用於空中遊覽服務。（翻攝自SkyDrive Inc.臉書）

圖、文／鏡週刊

「空中計程車會比較像是公車站牌的方式運作，以點對點的方式在樓頂規劃空中計程車的起降場（Vertiport）」，新樂飛共同創辦人Linder向本刊分析空中計程車運作方式。也因如此，Uber早早就開始規劃開汽車將客人接送到起降場，在由Uber Air送到另一個起降場，最後由Uber汽車送到家的這種綿密的交通網，補足最後一哩路。

本刊調查，台灣新創無人機業者新樂飛看準未來離島間交通的缺口，與空中遊覽觀光商機，與SkyDrive合作，預計以引進SkyDrive空中計程車方式，在澎湖施行空中遊覽服務。

從中大型農業無人機起家的新樂飛，日前宣布與SkyDrive合作，企圖引進空中計程車在澎湖運營空中遊覽的服務。「希望明年可以引進，不過現在還很缺貨，實際可能要等到2027年才有機會看到車」， Linder語帶興奮地說道。

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說起與SkyDrive的合作，Linder坦言，空中計程車需耗費大量資金，SkyDrive內部分為空中計程車、無人機兩個部門，希望先從無人機產業先賺得一桶金，故找上新樂飛協助提供關鍵零組件予以測試，或將新樂飛農業（物流）無人機引進日本銷售。

「與SkyDrive空中計程車部門更多是夢想的合作」，Linder說道，去年SkyDrive來澎湖場勘後，看到澎湖美景眼前一亮，因而決定引入作為空中遊覽用途，未來若政府願意補助投資，則有望進一步延伸空中醫療，補強離島間最後一哩路的交通運輸。

Linder提及，雖說離島澎湖有駐點一台直升機，提供當地居民臨時有醫療需求，能立即開飛機回台灣本島醫治。但離島週邊的小島，卻無這樣的資源，若一出狀況，交通問題就浮出水面，也因此有了離島偏鄉緊急醫療的想法。

談到與SkyDrive如何牽上線？「我們一開始接觸是打著交通部的運營所的名號，由政府引薦才有機會與SkyDrive接上線」，Linder回憶當時的合作過往。他坦言，起初SkyDrive合作意願低，因新樂飛公司規模小的現況，「Joby一台空中計程車約400~500美元，而新樂飛資本額是400萬台幣，這樣去談誰會理我們」，Linder說道。

不過，這樣的現況也因義美總經理高志明的投資而出現轉機，因有富爸爸義美的招牌，讓新樂飛更有底氣和本錢，能夠與SkyDrive合作。

對於未來新樂飛在空中計程車的布局計劃，Linder回應，目前台灣法規政策尚未完成，故初期會以無人機運行實證計畫，來判斷在空中計程車領域適合投入的領域，或者與政府單位合作，推動離島緊急醫療救援來驗證可行性，完備城市空中交通（UAM）服務的願景。


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