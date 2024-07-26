轟-6K抵近阿拉斯加周圍　陸專家：美戰機首在本國附近攔截中國轟炸機

▲俄羅斯圖-95MS轟炸機和解放軍空軍轟-6K轟炸機。（圖／翻攝玉淵譚天）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯圖-95MS轟炸機和解放軍空軍轟-6K轟炸機在24日聯行巡航時，抵近阿拉斯加防空識別區（ADIZ），美加兩國隨即派出F-16戰機實施追監，不僅代表解放軍轟-6K首次進入阿拉斯加防空識別區，大陸軍事專家張學峰也透露，這是解放軍轟炸機首次飛抵阿拉斯加附近，「這是美國戰機首次在本國附近攔截進行戰略巡航的中國轟炸機。」

▲中俄轟炸機抵近阿拉斯加防空識別區（ADIZ）。（圖／翻攝玉淵譚天）

《環球時報》報導，俄羅斯國防部在聲明中表示，俄羅斯圖-95MS轟炸機和中國空軍轟-6K轟炸機在楚科奇海、白令海和太平洋北部海域上空進行聯合巡邏，在飛行過程中，俄中機組人員演練了空中巡邏各個階段的相互協作問題，由俄空天軍蘇-30SM和蘇-35S護航。

俄羅斯國防部還指，「俄羅斯和中國飛機的聯合飛行持續了5個多小時，在航線的某些階段，外國戰鬥機伴飛了兩國飛機。」

▲阿拉斯加防空識別區。（圖／翻攝玉淵譚天）

據了解，阿拉斯加防空識別區覆蓋區域十分廣大，向北覆蓋北極海邊緣的波弗特海部分海域，向南則包含白令海大部分海域。張學峰分析道，「美方沒有公開在哪個空域對中俄戰機進行攔截，可以肯定的是，這是中國轟炸機執行戰略巡航任務中距離中國本土最遠的一次，這是首次但不會是最後一次。」

張學峰強調，轟-6轟炸機升級改進後，性能得到大幅提升，可以攜帶遠程對地打擊導彈，「在對方戰鬥機攔截半徑外進行對地對海打擊，空射導彈也具有射程遠、突防能力強的優勢，而且，其最新型號可以進行空中加油，進一步提升空中威懾半徑。」