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地面溫度90°C！　他赤腳走加州死亡谷「皮膚都融化了」

▲▼加州死亡谷麥斯奎特沙丘。（圖／路透）

▲加州死亡谷的沙丘溫度，可能比氣溫更高。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park）被認為是地表最熱的地方，一名42歲比利時遊客日前造訪時，卻不慎弄丟夾腳拖，只好赤腳走在高達200°F（約93.3°C）的沙丘上，導致腳底皮膚「融化」，三度灼傷送醫。

CNN與洛杉磯時報報導，比利時遊客20日在梅斯基特平原沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes）短暫步行後，由於太過痛苦而無法動彈，同行家人呼救後，引來其他遊客幫忙，才被協力抬到停車場。

公園管理員通報後，醫護本來打算空運傷患，但由於高溫會影響直升機升力（rotor lift）、無法降落，因此他們必須先駕駛救護車，把遊客載到更高海拔、較涼爽的地方，才終於順利送至拉斯維加斯的大學醫療中心。

國家公園管理員龐斯（Gia Ponce）透露，當天死亡谷氣溫達到123°F（約50°C），「他腳上的皮膚都融化了。地面溫度可能高得多，達到170、180°F（76.6至82.2°C）。有時還會高達200°F（約93.3°C）。」

▲▼遊客在死亡谷國家公園熔爐溪遊客中心前溫度計合影。（圖／路透）

▲觀光客在遊客中心前的溫度計合影。（資料照／路透）

龐斯警告，死亡谷夏季天氣可能致命，建議遊客穿著包覆腳趾的鞋子，「人們以為這裡會像海灘一樣，可以穿著夾腳拖或涼鞋出門，但由於極端高溫，這些沙丘會像馬路一樣升溫」。不過，由於溝通困難，無法確認比利時遊客的夾腳拖是壞掉了，或者在沙丘裡弄丟。

史丹佛大學醫學中心指出，三度灼傷會摧毀2層皮膚，並且可能傷害骨骼、肌肉與肌腱。患處可能呈現白色或燒焦狀，但傷患恐怕沒有感覺，因為神經末梢也被破壞了。

儘管死亡谷極端高溫，卻也因此成為熱門旅遊景點，2023年一共吸引110萬人次觀光，「許多訪客專門在夏天來這裡體驗極端高溫。」截至25日，死亡谷7月均溫117°F（約47.2°C），已經至少20天超過120°F（約49°C），其中更有連續9天突破125°F（約51.6°C）。

不過，死亡谷也頻傳喪命事件。2周前，一名摩托車騎士在128°F（約53.3°C）的高溫中死亡。去年7月，一名71歲男性登山客陳屍廁所外，另一名男性陳屍在路邊一輛殘疾人士汽車上，疑似是在126°F（約52.2°C）高溫中開車，不幸中暑身亡。

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