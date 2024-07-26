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社會 社會焦點 保障人權

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐　遭判7年10月、褫奪公權3年

▲立委顏寬恒現身地院開庭。（圖／記者許權毅攝）

▲顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中中二選區立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院原訂25日一審宣判，但碰上強颱凱米攪局，順延至今(26日)上午10時宣判，顏寬恒貪污判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪。

顏寬恒於2021年中二選舉補選期間，陸續被告發其家族竊佔國有地，最先被爆出來的是顏家位於台中市南屯區楓樹段817地號的土地，顏家於2015年闢建招待所，登記於顏寬恒胞弟顏仁賢名下；後被爆料不但有違建，甚至還竊佔國土，經中市府都發局勘查，認該建物有500平方公尺是違建，而警衛室、大門、通道、圍籬等部分，則竊佔國有地約140平方公尺。

該事件爆出不久，顏寬恒認為事件已被媒體放大，一家人火速搬出沙鹿豪宅，並將豪宅以市價5折、約4500萬元，賣給澤序設計公司，但事後又被檢方查出，顏寬恒賣屋是與建設公司負責人林進福共謀，以借款方式，將4541萬元「借」給澤序公司張姓負責人，再由張向顏寬恒夫婦買下該豪宅。檢方認顏等人涉嫌就房地產權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。

經檢方進一步追查後，竟又發現顏寬恒在任職立委期間，曾聘請林進福擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，月薪4萬元，但實際上這筆錢卻被顏寬恒拿來扣抵與立委職務無關的私人支出，包括車款代付費用、住宅費用等，詐領金額多達108萬餘元。

台中地檢署2023年4月26日偵結起訴，認定顏寬恒與林進福涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊占罪；顏寬恒、陳麗凌與設計公司張姓負責人涉偽造文書罪；817招待所部分，顏仁賢也被依竊佔罪嫌起訴。

台中地院今一審宣判，顏寬恒貪污罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

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