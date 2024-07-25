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情侶摟抱買雞排「女生突委屈大哭」　老闆傻眼！苦主曝原因

▲▼雞排。（示意圖／記者許力方攝）

▲情侶排隊買炸物，女生忽然大哭。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

國外資料顯示，女性罹患恐慌症的機率，會比男生高2至3倍。一名女網友透露，日前排隊買炸物，前方情侶狂放閃互抱，豈料輪到他們點餐時，女生突然情緒潰堤哭泣，讓老闆與原PO超傻眼，等到女生冷靜後，男生才問「是不是覺得人太多，買雞排很恐怖？」對此，有過來人直言，「恐慌症真的會這樣。」

一名女網友在Dcard傻眼直呼，某天去買雞排來吃，正前方是一對情侶，排隊過程中，一直互抱、甩來甩去，讓排在後方的原PO非常無語，正當輪到他們點餐時，忽然安靜下來，女生莫名其妙當場啜泣，「賣雞排老闆跟我都突然傻在那邊！」

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只見男友頻頻詢問怎麼了，女生一直哭都不答話，原PO越看越火大，氣得在內心大罵「林祖媽快餓死了」，老闆才請他們去旁邊討論一下，與此同時，原PO隨即上前點了一份雞排加辣不切。

等待過程中，情侶又當眾抱在一起，男生問道「是不是覺得人太多，買雞排很恐怖？」女生則點點頭，接著一臉委屈又繼續流淚，讓原PO直呼受不了，不禁抱怨「又不是小朋友了...買雞排為什麼要哭啊？」

文章曝光後，過來人紛紛幫解釋，「我曾經有段時間有恐慌症的傾向，在人很多的地方會覺得吸不到空氣、焦慮、大腦一片混亂，然後眼淚就莫名掉下來了，這個女生也可能是這樣，只是知道自己狀況的話，最好還是避開會恐慌的事情比較好」、「有恐慌症真的會這樣，控制不了的，如果當事人沒有傷害到他人、影響到別人的權益，希望大家能友善一點」、「女生應該有社交恐懼之類的，朋友的女友也會這樣，突然在婚禮現場發作，她覺得很多人在看自己就受不了，我就陪她在場外哭冷靜下來」。

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