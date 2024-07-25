高雄慘淹！專家曝單日雨量「超車莫拉克」：沒任何縣市扛得住

▲高雄市慘淹成「水鄉澤國」。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

儘管凱米颱風今（25日）已逐漸遠離台灣，但在暴風圈、西南氣流的交互作用下，中南部地區降下可怕致災性豪雨，高雄市24座滯洪池幾乎快要滿出。對此，氣象粉專示警，高雄累積雨量已經超車莫拉克，直呼「最好會有防洪設施扛得住！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在社群平台Threads發文表示，根據高雄氣象站史的「歷往颱風單日雨量」前5名排行，分別為1962年的「凱蒂颱風」達621.5毫米、1940年的「無名颱風」達575.6毫米、2024的「凱米颱風」達507.5毫米、2009的「莫拉克颱風」達507.0毫米、2001年的「潭美颱風」達470.5毫米。

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台灣颱風論壇指出，今天才剛過一半，高雄的累積雨量就已竄升至歷史前3名，難怪四處傳出積淹水災情，「看到高雄今天到處水災，根本正常啊，累積雨量都幹掉莫拉克了，怎麼可能不水災？」

台灣颱風論壇直言，如此破紀錄的驚人降雨根本防不勝防，「最好會有任何防洪設施扛得住，哪個縣市都一樣」，認為颱風過後能盡快完成排水作業，讓受災民眾早日清理家園，才是關鍵重點。

淹水災情不斷傳出，高雄鼓山區驚見車輛整台泡在泥水中幾乎快滅頂，愛河水位暴漲外溢，導致高雄流行音樂中心一片汪洋，高雄市慘淹成「水鄉澤國」。

對此，高雄市長陳其邁在臉書發文表示，今天上午已與局處首長及區公所召開凱米颱風第3次工作會議，預估今天山區雨量將達500至600毫米，而美濃、岡山、燕巢的時雨量也會達到100mm以上，因豪雨不斷滯洪池也幾近滿水位，將隨時注意相關包括滯洪池、各水門、抽水機運作。

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