不是茄汁鯖魚！最愛罐頭大票秒答「這1個」：煮泡菜鍋超好吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人颱風天會躲在家吃泡麵配罐頭，就有網友在PTT的Gossiping板發文，好奇為何大家都討論泡麵，「為什麼罐頭沒人問？」他就覺得玉筍、鮪魚、紅燒鰻魚罐頭都很好吃，肉鬆則要看品牌，脆瓜、豆腐乳都要很久才吃得完、不推，忍不住問卦「颱風天買哪些罐頭才專業？」引發眾人討論。

原PO在文中笑呼，「欸！一堆問泡麵的是怎樣？我就好奇為什麼罐頭沒人問？飯煮一煮罐頭開來吃，不是比較飽嗎？」至於罐頭買什麼牌子專業？他覺得玉筍、鮪魚、紅燒鰻魚3類罐頭，不管哪個品牌都不錯；肉鬆類他就只喜歡某品牌；脆瓜、豆腐乳他個人不推，因為覺得都要吃很久才吃得完；土豆麵筋在當兵吃到怕了。

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貼文引發討論，「小罐的玉米罐頭」、「買義大利麵配肉醬，超爽」、「國軍的牛肉罐頭」、「之前有個紅燒柳葉魚罐頭，現在都沒看到」、「牛肉罐頭+1」、「超市的味噌鯖魚罐頭，神好吃」、「你要配飯配粥還是煮麵而定」、「某牌香辣玉筍罐頭真的頂。」

其中，最受歡迎的是「鮪魚」或「鮪魚玉米」罐頭，「當然是鮪魚罐頭，停電時還能拿來照明，再準備一個玉米罐頭跟一條吐司，就能做鮪魚玉米三明治了」、「鮪魚罐頭可以拿來煮泡菜鍋，超好吃」、「鮪魚玉米+起司片，蠻多人不知道有鮪魚mix玉米的罐頭」、「鮪魚玉米真的讚，方便。」

另外，「鰻魚」、「鯖魚」罐頭也相當有人氣，「紅燒鰻，飯、麵、稀飯 都好吃」、「茄汁鰻魚罐頭做義大利麵很棒」、「今天用茄汁鯖魚煮麵超好吃」、「好久沒吃了，首推釣魚老人罐頭。」