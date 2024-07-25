颱風天公公6點急來電！要求「幫做1事」她氣炸　網不挺：娶妳倒楣

▲凱米颱風截至今天上午8時，造成2死、279傷，災情部分以路樹倒塌最多。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

凱米颱風雖已在今（25）晨於桃園出海，但其挾帶強風豪雨襲台，造成不少災情。就有一名女網友抱怨，公公一大早打電話來，要她們幫忙搶收水果，讓她傻眼直呼「他自己不要命也想拖子女下水嗎？收成有安全重要？有命重要？有兒子重要？」PO文一出，引發網友砲轟。

原PO昨（24日）在「匿名公社」發文表示，「公公不到6點就打來要我們回去幫忙搶收水果。颱風都來了，他自己不要命也想拖子女下水嗎？收成有安全重要？有命重要？有兒子重要？既然都是家裡的事，為什麼只叫兒子？」

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女網友提到，「他最疼的那些女兒呢？那些女婿呢？還有那個寶貝的要命的外孫呢？最大的外孫都要上大一了，從小到大拿了不少紅包了吧！去幫忙也是應該的吧！她們那群都不叫只叫我老公？住的近就好欺負？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「沒辦法。農民家的日常」、「以後你兒子也應該叫不動…報應啊」、「娶到你這種真的上輩子出賣過國家」、「幫忙一下會怎樣」、「搶收的意思不就是趁颱風還沒進來趕快提前收成？有什麼危險？ 一個家庭裡出了一位愛計較的人就不可能做到家和萬事興囉」、「妳老公娶妳蠻倒楣的，不爽可以離婚喔！有多遠滾多遠」、「兒子幫爸爸不是很合理嗎」。

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