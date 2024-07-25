慎入！男提「鋰電池」搭電梯　2秒後瞬間爆炸...驚悚影片瘋傳

▲男子手提電動機車的鋰電池進電梯，未料關門2秒後隨即爆燃。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸微博這兩日瘋傳一段驚悚影片！一名男子提著電動機車的鋰電池搭電梯，卻在電梯內瞬間爆炸燃燒，導致男子全身嚴重傷燙傷，整個人變得焦黑。

擁有超過141萬粉絲的微博博主「京吃」，昨（24）午分享這段3分26秒長的駭人影片。影片可見一名男子提著電動機車的鋰電池，搭乘公寓電梯，但過沒多久，鋰電池卻突然開始燃燒，冒出黑煙後，下一秒馬上爆炸，接著整部電梯都是火光，相當驚悚。

站在電梯外的民眾，也察覺的這個狀況，隨後有人將男子從電梯內拖出來，但這時男子明顯已無意識，而且全身嚴重傷燙傷，甚至整個人被燒焦。

▲男子全身焦黑，手被炸斷。（翻自微博）

之後公寓的民眾立刻打電話叫救護車，救難人員也立刻趕到，並將男子送醫。不過男子的生死與傷勢未明，但有不少網友認為，這可能凶多吉少。

事實上，根據《澎湃新聞》報導，這起鋰電池在電梯爆炸事件是發生在2021年10月8日，該外河北男子提著小型的電動車鋰電池進電梯釀禍。據悉，男子嚴重燒傷，救治後不幸在同年11月病逝。

《觀察者網》也指出，這是一段「老視頻」，但這兩日仍被許多大陸網友討論和瘋傳，網友們紛紛直呼：「這太恐怖了」、「鋰電池能這樣拿？」「這是直接提了個燃燒彈啊！」



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