日本秋田縣、山形縣暴雨　河川潰堤當局緊急撤離住戶

記者羅翊宬／編譯

台灣迎來今年第3號颱風「凱米」的侵襲，為各地帶來驚人的雨勢。在此之際，日本秋田縣、新潟縣、山形縣也因為受到梅雨鋒面等影響，而出現非常強烈的降雨，有河川氾濫、土石流的風險，其中秋田縣由利本莊市的堤防更因河川氾濫而潰堤，當局緊急撤離當地居民。

根據《日本放送協會》，受到梅雨鋒面和施暖空氣流入等影響，位於日本海（南韓稱東海）一側的秋田縣、山形縣、新潟縣降下強烈暴雨，截至今（25）日上午9時，山形縣酒田市、遊佐町當地1小時降雨量就突破110毫米，氣象廳也因此發表「短時間大雨情報」，提醒短時間所帶來的驚人雨量恐導致河川氾濫、土石流等災難發生。

報導指出，秋田縣由利本莊市東由利截至25日上午10時，24個小時內的累積降雨量達到217毫米，創下往年7月的新紀錄。這場大雨導致流經由利本莊市的石澤川氾濫，河堤於25日清晨氾濫潰堤，汙濁的河水沖進周邊地區的農田，上午6時更有10棟民宅淹水。

日媒TBS News指出，隨著石澤川氾濫成災，由利本莊市緊急撤離86戶、231名居民，並發表「緊急安全確保」。