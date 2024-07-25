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北韓空飄垃圾氣球　墜落南韓民宅屋頂爆炸起火

▲▼北韓空飄的垃圾氣球，24日墜落在南韓京畿道高陽市某民宅屋頂。（圖／京畿道北部消防災難本部）

▲北韓空飄的垃圾氣球，24日墜落在南韓京畿道高陽市某民宅屋頂。（圖／京畿道北部消防災難本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（24）日上午再度向南韓空飄300多顆垃圾氣球，其中有250多顆氣球隨著西風的吹拂漂往南韓首爾、京畿道北部，就連總統辦公室、國會圖書館、駐韓美軍基地都深受其害，甚至還有垃圾氣球墜落至民宅屋頂，引起火災。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，北韓所空飄的垃圾氣球，經由西風的吹拂下來到了南韓首爾、京畿道北部，其中位於京畿道高陽市德陽區奈遊洞的某聯立式住宅便因此受害，氣球於25日下午2時35分墜落至屋頂上後爆炸，引爆所產生的火花導致紙類燃燒。

消防當局接獲報案後，急忙派出11輛消防車等裝備、28名人力前往現場滅火。消防當局透露，他們在北韓所空飄的垃圾氣球內發現引爆裝置，氣球引爆後產生的火花燃起垃圾氣球內的紙類，才會導致屋頂出現火勢。

幸好沒有出現任何人員傷亡。

據悉，北韓25日早晨空飄垃圾氣球後，就連位於首爾市龍山區的總統辦公室、駐韓美軍基地都有氣球墜落，位於首爾市永登浦區汝矣島的國會圖書館附近也深受其害，就連京仁線電車的列車車頂也能發現垃圾氣球，幸好未對行車安全造成影響或危害。

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