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超市貨架被掃空「1蔬菜剩超多」！一票點頭哭：末日也不吃

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲貨架上剩很多紅蘿蔔。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風凱米撲台，超市、賣場昨晚湧現採買人潮，狂掃葉菜類、肉品。不過，就有網友貼出一張照片，只見放蔬菜類的貨架幾乎都空了，下排卻有一樣蔬菜還是堆得滿滿的，令原PO忍不住加上OS，「就算世界末日，我也不會吃紅蘿蔔的！」照片引來1.5萬人按讚，引發熱論。

有網友在●【爆廢公社公開版】●貼出照片，只見架上好幾排都是空，但畫面右下角卻一片橘，一堆袋裝紅蘿蔔都還堆在貨架上。原PO就直呼，「就算世界末日，我也不會吃紅蘿蔔的！」

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照片被爆料公社粉專轉發，引來1.5萬人按讚熱論，不少網友秒爆共鳴，「這個一定要點讚」、「餓死都不吃的就是紅蘿蔔」、「絕對不吃+1」、「無法同意更多了。」也有紅蘿蔔控直呼，「紅蘿蔔炒蛋，一級棒餒，傻傻的」、「明明就很好吃，自然甘甜」、「燉牛肉很好吃啊」、「紅蘿蔔、玉米跟排骨一起煮湯，簡單又快速。」

還有網友表示，「切完泡個熱鹽水就可以消去大部分蔔味」、「還好我還不會餓死。若檯面上剩芋頭跟青椒，我直接餓死算了」、「我這超市只剩菇菇」、「附近的超市只剩鴻禧菇和金針菇，其他蔬菜類全空」、「我們這裡也剩很多菇菇，就想吃個青菜，怎麼那麼難」、「我們家這的超市只剩青椒。」

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