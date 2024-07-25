凱米「走了一條不尋常」搖擺路徑！　衝擊美專家：瘋狂

▲颱風凱米24日晚間在東部沿岸打轉繞圈許久才登陸台灣。（圖／中央氣象署）

文／中央社

威力強大的太平洋風暴凱米在東部沿岸打轉繞圈許久才登陸台灣，這種路徑讓氣象學家感到困惑，並已為台灣民眾和基礎設施帶來傷害。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，氣象學家在社群媒體上對凱米路徑感到驚訝，因為這個強烈颱風走了一條不太可能且令人困惑的路徑，意味台灣東海岸兩度受到颱風核心衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

颱風凱米不尋常的路徑被描述為「絕對狂野」、「荒唐」和「瘋狂」。

熱帶氣旋（颶風、颱風等）有時容易擺動，像陀螺一般，它們有時會向左或向右擺動。氣象學家稱此為「擺線擺動」（trochoidal wobbles）。但這不是凱米的路徑。

Sometimes, the track deflection isn't just a turn to the south as it approaches the island... there are historical examples of typhoons making entire loops along the east coast of #Taiwan.

This is Figure 1c from the Hsu et al. (2018) paper: https://t.co/PTfuuIVqNp#TyphoonGaemi https://t.co/Ptizcy4en4 pic.twitter.com/1lamIxkwQk — Brian McNoldy (@BMcNoldy) July 24, 2024

猛烈暴風環繞著凱米平靜的中心，向西衝向台灣的東海岸。然後它向左急轉彎，向南傾斜，然後向東彎曲，最後向北，以逆時針方向繞了一大圈。然後凱米威力減弱，在台灣東北部登陸，接著進入山區。

根據研究，這些山脈能讓即將到來的風暴先向南偏轉，然後再反彈向北。

有趣的是，人工智慧（AI）模型早在幾天前就模擬了這種擺動的可能性。

當颱風迫近台灣時，這種異常擺動有先例可循。2018年的研究發現，在84個登陸的熱帶氣旋中，有7個在台灣近海形成完整的環路，49個熱帶氣旋有些向左擺動，18個出現較大幅度向左偏轉。