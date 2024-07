凱米「走了一條不尋常」搖擺路徑！　衝擊美專家：瘋狂

▲颱風凱米24日晚間在東部沿岸打轉繞圈許久才登陸台灣。(圖/中央氣象署)

文/中央社

威力強大的太平洋風暴凱米在東部沿岸打轉繞圈許久才登陸台灣,這種路徑讓氣象學家感到困惑,並已為台灣民眾和基礎設施帶來傷害。

「華盛頓郵報」(Washington Post)報導,氣象學家在社群媒體上對凱米路徑感到驚訝,因為這個強烈颱風走了一條不太可能且令人困惑的路徑,意味台灣東海岸兩度受到颱風核心衝擊。

颱風凱米不尋常的路徑被描述為「絕對狂野」、「荒唐」和「瘋狂」。

熱帶氣旋(颶風、颱風等)有時容易擺動,像陀螺一般,它們有時會向左或向右擺動。氣象學家稱此為「擺線擺動」(trochoidal wobbles)。但這不是凱米的路徑。

Sometimes, the track deflection isn't just a turn to the south as it approaches the island... there are historical examples of typhoons making entire loops along the east coast of #Taiwan.

This is Figure 1c from the Hsu et al. (2018) paper: https://t.co/PTfuuIVqNp#TyphoonGaemi https://t.co/Ptizcy4en4 pic.twitter.com/1lamIxkwQk