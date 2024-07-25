快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風最快今晚暴風圈脫離台灣陸地，中央氣象署最新風雨預測出爐，明晨6時蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣、金門縣的風力預測，均達到停班停課標準，未來24小時雨量預測，新竹縣、台中市等10縣市山區也達到停班停課標準，但是否停班課仍由各縣市政府決定。

氣象署上午10時公布最新風雨預測資料，風力預測到明天凌晨到明日清晨6時，達到停班停課標準的地區包括蘭嶼綠島陣風9-10級轉8-9級、澎湖縣陣風為10-11級、連江縣陣風為10-11級、金門縣陣風為9-10級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

未來24小雨量部分，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區等10縣市山區，到明天下午2時雨量預測均達到停班停課標準。

依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》的規定，停課停班的標準包括颱風暴風半徑4小時內可能通過的地區，其平均風力達到7級以上或陣風達到10級以上，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已經造成災害或有可能造成災害的情況下，才能根據氣象預報或實際觀測情況宣布停課停班。

▲各縣市停班課雨量參考基準表。（圖／翻攝人事行政總處網站）