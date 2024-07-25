恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

▲高雄24座滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強颱凱米挾帶巨量雨勢侵襲南部，其中高雄從24日至25日中午時分，山區茂林單日累積雨量已達1343.5mm。根據氣象資料，此次雨量已超越當年造成八八風災的莫拉克颱風，而高雄市總量達490萬噸的滯洪池，也近乎全滿。

2009年8月8日至9日期間，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，連美軍亦出動軍機協助運送物資、支援救災，高雄桃源鄉（今桃源區）則出現單日1334mm的雨量紀錄。由於氣象署持續發布豪雨特報，預料凱米颱風帶來的雨量，必然超過莫拉克颱風。

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▲高雄24座滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

除豐沛雨量外，高雄亦遭遇大潮影響，致使從沿海地區到山區都出現積淹水情況，高雄市水利局在颱風前排空全市24座滯洪池，總計490萬噸的滯洪量在今日近乎全滿，其中岡山劉厝、仁武八卦里、三民寶業里等滯洪池，都出現內水位超過滿水位的現象。

此外，美濃湖、蓮池潭、金獅湖等地，現況水位也全面超過滯洪水位、滯洪率達100％。 繼昨日前往桃源山區勘災後，高雄市長陳其邁今早結束主持完應變中心會議後，再次前往東高雄的美濃了解美濃湖、旗山溪水情狀態，並呼籲民眾隨時注意最新資訊、非必要避免外出。