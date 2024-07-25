　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」　24座滯洪池490萬噸全滿

▲▼恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」，滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄24座滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強颱凱米挾帶巨量雨勢侵襲南部，其中高雄從24日至25日中午時分，山區茂林單日累積雨量已達1343.5mm。根據氣象資料，此次雨量已超越當年造成八八風災的莫拉克颱風，而高雄市總量達490萬噸的滯洪池，也近乎全滿。

2009年8月8日至9日期間，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，連美軍亦出動軍機協助運送物資、支援救災，高雄桃源鄉（今桃源區）則出現單日1334mm的雨量紀錄。由於氣象署持續發布豪雨特報，預料凱米颱風帶來的雨量，必然超過莫拉克颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼恐怖凱米！高雄單日雨量「超越莫拉克」，滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄24座滯洪池490萬噸全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

除豐沛雨量外，高雄亦遭遇大潮影響，致使從沿海地區到山區都出現積淹水情況，高雄市水利局在颱風前排空全市24座滯洪池，總計490萬噸的滯洪量在今日近乎全滿，其中岡山劉厝、仁武八卦里、三民寶業里等滯洪池，都出現內水位超過滿水位的現象。

此外，美濃湖、蓮池潭、金獅湖等地，現況水位也全面超過滯洪水位、滯洪率達100％。 繼昨日前往桃源山區勘災後，高雄市長陳其邁今早結束主持完應變中心會議後，再次前往東高雄的美濃了解美濃湖、旗山溪水情狀態，並呼籲民眾隨時注意最新資訊、非必要避免外出。

ET快訊
快訊／滿出來了！岡山典寶溪溢堤　至少10車滅頂
百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾
快訊／土石流衝民宅活埋夫妻！　1死1傷
快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課
凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部
高雄社區地下停車場淹慘！　電梯一開驚見水濂洞
快訊／啟用不到半年　埔里守城便橋沖毀
高雄特斯拉勇闖「凱米水世界」　駕駛急喊：不能停
獨／知名企業集團第4代墜樓　27歲男陳屍北市豪宅外
獨／仁武游泳池！　空拍慘況曝光
LIVE／南部總雨量「上修2200毫米」　氣象署最新說明
高雄住戶陽台淹滿水！　慘成水族箱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

台北風雨小「放颱風假賺到」？專家揭關鍵打臉：沒這事能這麼和平

快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課！　全台「颱風假」一覽

台鐵路基掏空「軌道彎曲」驚悚畫面曝！南靖=後壁區間車復駛受阻

凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部

百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾百萬

凱米農損5078萬元！花蓮占65%　香蕉西瓜龍鬚菜最慘

凱米交通異動懶人包！42公路預警封閉或受災　472架班機取消

麥胞颱風天上工　忙到下班「主管1句」超暖！3萬人狂讚…釣出本人

LIVE／南部總雨量「上修2200毫米」　氣象署最新說明

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

台北風雨小「放颱風假賺到」？專家揭關鍵打臉：沒這事能這麼和平

快訊／嘉義縣阿里山鄉明天停班停課！　全台「颱風假」一覽

台鐵路基掏空「軌道彎曲」驚悚畫面曝！南靖=後壁區間車復駛受阻

凱米龜速「估深夜解除本島陸警」　超大豪雨明狂轟中南部

百萬YTR高雄家「水淹到汽車後照鏡」馬路變河道　崩潰：損失幾百萬

凱米農損5078萬元！花蓮占65%　香蕉西瓜龍鬚菜最慘

凱米交通異動懶人包！42公路預警封閉或受災　472架班機取消

麥胞颱風天上工　忙到下班「主管1句」超暖！3萬人狂讚…釣出本人

LIVE／南部總雨量「上修2200毫米」　氣象署最新說明

Joeman第一次在美國報警！出機場搭車「3狀況超不對勁」火大：很賭爛

「老闆突LINE一句話」他後悔沒去加班　全場吵翻：奴隸名單

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

國軍作戰別再層層請示！去中心、ROE驗證　他：美軍化重要變革

暈船到吐睡不著！日本觀光船「海上漂泊」19小時　船內影像曝光

濁水溪土堤遭衝破...彰化6村緊急撤離4423人　堆沙包防漲潮

民眾吐槽一人帶3娃「不能買機票」　陸航司規定各不同

陸14歲少年課堂嗑「30片抗癲癇藥」進ICU　他坦言：吃了能放鬆

快訊／滿出來了！岡山典寶溪溢堤　至少10車慘遭滅頂...畫面曝光

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

高雄旗山「濟公像」被淹！　旗山溪暴漲緊急封橋

快訊／離島4地區明晨風力達停班課標準　10縣市山區雨量也達標

快訊／財神來了！　統一發票5、6月中獎號碼出爐

竹科工程師墜樓亡！爆霸凌內幕　公司回應了

凱米「翻越雪山山脈」！　中南部重頭戲今天才開始

溪水淹沒橋面畫面曝光　高雄人喊不妙

更多熱門

相關新聞

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

凱米颱風來襲，花蓮縣24日傳出死亡意外，中興路一處建物頂加6樓的女兒牆，因被頂樓加蓋的鐵皮重擊後不堪風雨摧殘掉落，砸毀停放在1樓的轎車，導致車內母親身亡、兒子重傷的憾事，網友也紛紛指出台灣特有的鐵皮違建現象害人不淺。

仁武淹水淹到腰部警拉封鎖線

仁武淹水淹到腰部警拉封鎖線

凱米再創花蓮　災後復原公共安全及交通優先

凱米再創花蓮　災後復原公共安全及交通優先

即／高雄路樹重壓「瑞典坦克」　人員無傷催油門脫困

即／高雄路樹重壓「瑞典坦克」　人員無傷催油門脫困

即／南投信義驚現天坑　警急封鎖防人車掉落

即／南投信義驚現天坑　警急封鎖防人車掉落

關鍵字：

颱風凱米高雄雨量滯洪池

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米0時南澳登陸「降雨才剛開始」

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面