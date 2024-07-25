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女乘客訂機票「可選擇不坐男人旁邊」　印度廉航8月推出新功能

▲▼印度廉航「靛藍航空」（IndiGo）。（圖／路透）

▲印度廉航「靛藍航空」（IndiGo）8月推出新功能。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度廉航「靛藍航空」（IndiGo）訂票系統8月將推出新功能，女性乘客能夠查詢鄰座乘客的性別，如此一來，若是她們不想要坐在男性身旁，就可以選擇緊鄰同性乘客的座位。

CNN與每日郵報報導，這項新功能源自於一次乘客意見調查。靛藍航空詢問女性乘客，什麼事物能夠讓旅途更加舒適，並且依據結果，萌生了這個新奇的概念。

靛藍航空成立於2006年，是印度最大的航空公司之一，每天營運2000多個國內與國際線航班。該公司在聲明中表示，這項新功能符合公司倡導的「女力」（#GirlPower）理念，「靛藍航空很自豪地宣布推出新功能，旨在為我們的女性乘客，提供更加舒適的旅遊體驗。」

▲▼搭機,搭飛機,睡覺,打盹。（示意圖／VCG）

▲靛藍航空根據乘客意見調查，推出這項新政策。（示意圖／VCG）

靛藍航空表示，公司致力為所有乘客提供「無與倫比的旅遊體驗」，而新功能只是「為了達成這個目標，所採取的眾多舉措之一。」

在美國，機上犯罪屬於聯邦調查局（FBI）的管轄範圍。FBI在4月釋出的一份報告中透露，該機構2023年一共立案96起機上性侵犯案件，「通常而言，男性是加害者，女性與無人陪伴的未成年人則是受害者。」

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