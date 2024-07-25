遇強颱4次急拉重飛！乘客還原驚魂過程：人生跑馬燈閃了好幾回

▲昨日釜山航空BX795班機受到強颱凱米的強風干擾，4度嘗試降落，在空中繞了82分鐘才順利落地。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

強颱凱米撲台帶來強烈風雨，國內外航線有數百班次航班因此停飛。而昨（24）日釜山航空（Air Busan）從釜山返回高雄的BX795班機，在準備降落小港機場時，疑受到強風影響，4度嘗試降落，在空中繞了82分鐘才順利落地。達成該航班的乘客向媒體還原「空中驚魂」過程，直呼「人生跑馬燈閃了好幾回！」

據《中時新聞網》報導，一名搭乘釜山航空BX795班機的林姓乘客，在臉書上驚魂未定表示「坐飛機坐到上新聞了」。她指出，「颱風天回國，怕延誤？怕取消？釜山航空沒在怕，照常飛，果然是很勇的韓國人」。林姓乘客也還原當時狀況，「眼看飛機往地面下降，突然加速拉高，尖叫聲四起、小孩哭鬧、後方師父念起佛經，機上一片低壓，忽上忽下的雲霄飛車坐了4次，人生跑馬燈閃了好幾回」，她最後也強調，「多飛80分鐘，安慰自己，又是值回票價」。

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機上另一位蘇姓乘客也表示「重飛4次總算降落了」。她表示：「說實話，釜山航空這機長真算是厲害，這天候跟這機型，雖然一直緊急拉回重飛，但一路沒讓人彈跳屁股離開座位，真的該給掌聲！」

據了解，BX795班機在24日下午1時30分時，在小港機場進行第1次降落，但卻因為強風干擾而降落失敗，在海外繞圈後，1時47分再進行第2次降落，但依舊失敗，2時48分第3次降落仍沒成功，最後在2時42分第4次順利降落，雖然延誤近2小時，但總算平安抵達。

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