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胎兒驗出「超雄綜合症」！網狂喊母湯：惡魔基因…孕婦曝心酸結局

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲懷胎25周的孕婦發現肚中孩子有「超雄綜合征」。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一孕婦近日產檢驗出，腹中胎兒有「超雄綜合征」。十幾萬網友線上勸流產，「超雄的犯罪率很高，很多罪犯基本是超雄綜合症」、「生下來就相當於在所有人身邊安一個定時炸彈」。20日，當事人回應，糾結了1個月後，已在18日簽訂終止妊娠書。不過，醫生表示，「不需要引產，擁有47XYY基因型的孩子不是天生的壞孩子。」

據《九派新聞》報導，此前，7月14日，一名胎齡25周零5天的孕婦在網上發文求助，她在羊水穿刺檢查時，發現自己的孩子樣本Y染色體數目增多，推測為XY與XYY嵌合。

這份產檢報告發出後，引起網友們的廣泛討論。不少網友紛紛留言勸她把孩子打掉。網友看到檢查結果之後很驚恐，有人將超雄綜合征稱為「惡魔基因」，並例舉了很多超雄綜合征孩子以後會出現的狀況，如暴力、發育遲緩、犯罪、無法生育等。

據悉，超雄綜合征是一種性染色體異常綜合征，又被稱為47XYY綜合征，即男性在正常22對常染色體和一對性染色體的基礎上又多出來了一個Y染色體，屬於一種特殊染色體變異性疾病，這種病症在男嬰中的發生率為1:900。

面對十幾萬網友的「勸打」建議，7月20日中午，該名准媽媽在網路上回應，在糾結1個多月後，在結合自身普通家庭的情況、考慮到孩子出生後的種種不確定因素，已在18日簽訂終止妊娠書，現在正在住院中。同時，她也希望各位網友積點口德，不要再妖魔化超雄綜合征，「失去孩子是一件很心痛的事」。

當天晚上11時許，當事人的家屬在影片帳號粉絲群中稱，她已平安做完終止妊娠手術。21日上午10時許，她可以下床走動，「我今天好多了，可以下床了，但還是有點痛」。醫生建議，還需要觀察兩天她才能出院。

面對眾多關心網友的關心和陪伴，當事人表示感謝，並稱「挺過來就是重生」，同時祝願「所有即將備孕或已經懷孕的媽媽，產檢一路綠燈」。

復旦大學附屬中山醫院生殖醫學中心主任董曦表示，「不是所有擁有XYY染色體的人都會犯罪，他們也是一個正常的人，不應該被冠上各種過激的符號去醜化他們。」

成都衛健委2023年10月刊載的文章表示，「犯罪染色體」的說法是站不住腳的。吉大一院生殖產前遺傳中心表示，超雄綜合征絕大多數都比較正常，生育能力、智力發育，基本都跟正常男性沒有任何明顯的統計學上的差異。

「不需要引產，擁有47XYY基因型的孩子不是天生的壞孩子，這個概念要建立起來」，董曦表示，父母如果在產檢時發現了這個問題，應儘早尋求遺傳學科醫生的建議和指導， 雖然超雄綜合征的孩子可能會因雄激素過高導致一些過激行為，但如果在後天的培養中，去培養他們的意識控制能力，能夠做到自控，就能防患於未然。

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