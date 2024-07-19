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高風險孕婦產前遺傳診斷　6情況可申請「最多補助8500元」

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲懷孕示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

文／中央社

台灣女性生育平均年齡延後，孕程和生產風險跟著增加，衛福部表示，政府補助高風險孕婦產前遺傳診斷，每案最高5000元；低收入戶、居住相關醫療資源不足地區，另額外補助3500元。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，據統計，去年補助共有3萬2474人使用產前遺傳診斷補助，其中34歲以上占約88.4%，共2萬8719案，約有3.3%、共1085案診斷後發現為異常個案。

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依據內政部戶政司民國112年人口統計資料顯示，國內女性生育平均年齡為32.44歲，與10年前、民國102年31.36歲相比，延後1.08歲。

國健署表示，隨著現代社會及國人婚育觀念變遷，112年台灣生育年齡達34歲以上女性共有5萬2540人，占總體生育女性39.24%；懷孕女性生育年齡高，孕程和生產的風險增加，且胎兒出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也比較高。

國健署提出美國婦產科學會（ACOG）資料顯示，隨懷孕婦女年齡增長，卵子的數量會逐漸減少，而剩下的卵子有較高機率發生染色體異常狀況，可能導致遺傳疾病風險攀升，如唐氏症（Down syndrome）、巴陶氏症（Patau syndrome）和愛德華氏症（Edwards syndrome）等。

此外，國健署說，相關醫學研究亦指出，父母生育年齡越高，越可能導致孩童生理及心理行為健康上的問題，如染色體異常、其他先天缺陷、自閉症或注意力不足過動症等。

國健署目前提供6類高危險群接受產前遺傳診斷檢查補助，包括34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病。

國健署說明，孕婦產前遺傳診斷費用每案最高補助5000元，若為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另額外補助採檢費3500元，每案補助最高達8500元；補助費用直接由產檢醫院從民眾自行負擔的費用中扣除。

國健署長吳昭軍提醒，如符合產前遺傳檢查補助條件的民眾，可向全台14家醫學中心設置的遺傳諮詢中心，洽詢產前遺傳診斷檢查，婚前、孕前個人或家族遺傳等相關問題。

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