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凱米強風吹全台「沒受山脈阻擋」　粉專：完美大型颱風

▲▼強颱凱米來襲帶來強風。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲強颱凱米來襲帶來強風。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米侵襲，全台風雨明顯，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」直指，凱米不愧是大風場颱風，各地吹出7至11級不等強風，完全沒受山脈阻擋，是完美的大型颱風教科書，並提醒颱風路徑打轉，可能拖長影響時間。

中央氣象署預報員劉宇其說，目前颱風暴風圈已涵蓋台灣多數陸地，金門、馬祖預估明天進到暴風範圍，颱風中心今夜登陸並通過北部陸地之後，明晨進台灣海峽北部，今天到明天將是影響台灣最劇烈的時間。

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劉宇其說，今天上午出現較大陣風，包括蘭嶼11級陣風、彭佳嶼也有10級陣風，下午起內陸包括嘉義、南投也會出現強風，台灣沿海也會出現10至11級強陣風，颱風晚間靠近陸地時，宜蘭和北花蓮可能更達13至14級陣風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不愧是大風場颱風，全台強風分布相當平均，各地都吹7至11級不等強風。由北到南剛好是一個逆時針的方向，完全沒受山脈阻擋，是完美的大型颱風教科書。
-
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，颱風最近1小時有朝陸地加速狀況，受地形干擾之下，要注意颱風路徑有不規則變化或打轉，可能拖長影響時間。

氣象署下午2時5分也發布陸上強風特報，今日颱風影響，台灣各地沿海、空曠地區及離島風力明顯偏強，宜蘭、花蓮沿海及空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島將有13至15級強陣風。

西半部沿海及空曠地區、基隆北海岸、澎湖有10至12級強陣風，台東沿海及空曠地區、台北市、馬祖有9至10級強陣風，嘉義市、南投、金門亦有8至9級強陣風，請特別注意。

陸上強風特報
影響時間：24日下午至25日晚上
＊影響區域：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區

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