快訊／日本埼玉「龍捲風」襲擊！詭異怪風橫掃多人傷　恐怖畫面曝

▲日本埼玉縣出現龍捲風。（圖／翻攝自X）
記者王佩翊／編譯
日本埼玉縣24日颳起詭異怪風，有X網友更拍下疑似龍捲風出現的畫面，也讓龍捲風一詞瞬間登上X熱搜。除了龍捲風外，怪風也將多個店家的招牌吹落，目前已知有一名男高中生與一名中年男子受傷。氣象廳警告，仍須注意強風與龍捲風再度發生。
根據《日本放送協會》報導，埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民應提高警覺，做好防範措施。目前，毛呂山町已確認有一名男高中生被吹倒的樹木壓傷。
ゲリラ豪雨後に竜巻発生— たっちゃん (@mahorosan0612) July 24, 2024
初めて見た#ゲリラ豪雨 #竜巻 pic.twitter.com/LJBPjAVsYO
氣象廳警告，目前埼玉縣南北部的大氣狀況極度不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，民眾如遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。
毛呂山町一名16歲的男高中生因被倒塌樹木壓傷，被送往醫院接受治療，所幸意識清醒。
此外，鄰近的鳩山町也出現異常天氣變化。24日上午11點44分，當地氣溫達到35.2度，但在短短15分鐘內急劇下降至25.5度，降幅近10度。
毛呂山町總務課員工表示，中午12時半左右，突如其來的狂風暴雨持續約15分鐘，雨勢強勁得讓人難以站穩。隨後，接獲數起樹木倒塌的通報，相關部門正在調查受災情況。
川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被送往醫院治療，所幸意識清醒。
20分ほどの出来事だったけど、自宅の植木が倒れてるから起こしに行かなきゃ。雷はそこそこだっけどとにかく風。すごかった。— おりたようこ (@yoko_ubu) July 24, 2024
タイムプラスで20分間を撮ってみた。埼玉県南部竜巻発生…ってあったけど、あんなに風強くてもここは竜巻ではないんだろう竜巻だったらもっと怖いのか。それにしても雲すご。 pic.twitter.com/nyKYeiC56D
【動画】埼玉県で竜巻などの突風が発生か “毛呂山町で突風”の情報— NHKニュース (@nhk_news) July 24, 2024
24日正午ごろ、埼玉県毛呂山町の周辺で撮影した映像です
横なぐりの雨が降る中、時折、雷が光る様子が確認できます
また大きな木が根本から倒れている様子や倉庫が傾いていますhttps://t.co/HaYO4USv3d#nhk_video pic.twitter.com/GHrI5KuuFW
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