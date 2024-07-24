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快訊／日本埼玉「龍捲風」襲擊！詭異怪風橫掃多人傷　恐怖畫面曝

▲▼日本埼玉出現「龍捲風」！詭異怪風畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲日本埼玉縣出現龍捲風。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣24日颳起詭異怪風，有X網友更拍下疑似龍捲風出現的畫面，也讓龍捲風一詞瞬間登上X熱搜。除了龍捲風外，怪風也將多個店家的招牌吹落，目前已知有一名男高中生與一名中年男子受傷。氣象廳警告，仍須注意強風與龍捲風再度發生。

根據《日本放送協會》報導，埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民應提高警覺，做好防範措施。目前，毛呂山町已確認有一名男高中生被吹倒的樹木壓傷。

氣象廳警告，目前埼玉縣南北部的大氣狀況極度不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，民眾如遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。

毛呂山町一名16歲的男高中生因被倒塌樹木壓傷，被送往醫院接受治療，所幸意識清醒。

此外，鄰近的鳩山町也出現異常天氣變化。24日上午11點44分，當地氣溫達到35.2度，但在短短15分鐘內急劇下降至25.5度，降幅近10度。

毛呂山町總務課員工表示，中午12時半左右，突如其來的狂風暴雨持續約15分鐘，雨勢強勁得讓人難以站穩。隨後，接獲數起樹木倒塌的通報，相關部門正在調查受災情況。

川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被送往醫院治療，所幸意識清醒。

 

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