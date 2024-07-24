暴風圈6小時內抵達桃機！227航班取消　觀景台暫停開放

▲因應凱米颱風，機場公司今召開第二次應變會議應戰。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風已到台灣門口，凱米颱風暴風圈將於6小時內到達桃園機場，預計今（24）日到明日上午影響最劇烈，因風速超標，桃機觀景台今起到周五上午暫停開放。根據桃園機場公司統計，截至今上午11時，今已有227航班取消，桃機公司表示，桃機已完成防颱整備並加強巡檢。

凱米颱風來勢洶洶，颱風暴風圈將於6小時內到達桃園機場，預計今日到明天上午影響最劇烈。桃園機場今上午瞬間最大風速已超過37海浬／小時，達到空橋防護作業標準及觀景台關閉標準，觀景台自今日上午起暫停開放至26日上午，視風雨狀況重新開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，因機場空側瞬間風速已達48海浬，北側A、D區停機坪進行停橋作業，另機場公司已對D6及C2候機室A380客機專用空橋進行預防性綁橋固定作業；若瞬間風速超過55海浬時將全面進行綁橋作業。

根據桃園機場公司統計，截至今上午11時統計，24日取消航班計有227班，包括入境航班取消127班，其中客機112班、貨機15班；出境航班取消100班，其中客機85班、貨機15班。另有其他航班時段可能異動提早或延後起飛，相較於昨晚7時取消航班資訊大幅增加，顯示各航空公司審慎因應並視颱風影響滾動檢討。