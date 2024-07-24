夏天吃的麻辣鍋！台南「麻辣天后炒香鍋」靠科學麵吸附獨門醬汁「1人開鍋」過癮開吃

▲對於外送與內用有嚴格煮法SOP的「麻辣天后炒香鍋」，堅持無論客人選擇哪種口味，都要將食材置於科學麵上，讓帶有嚼勁的科學麵在底下吸附完整的醬香與食材湯汁。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

擁有無數美食做為觀光底氣的台南，傳統小吃令人垂涎，但最近卻有一群嗜辣的遊客，忍痛放棄必嚐台南小吃也不願錯過幫身體去濕氣的超開胃美食「麻辣天后炒香鍋」！由台南在地知名的福相麻辣香鍋於2021年創立的子品牌「麻辣天后炒香鍋」，主打個人化乾鍋，炎炎夏日買完就能拎回家或帶回飯店民宿邊吹冷氣邊大快朵頤，店內還特調出麻辣椒香、酸辣泡椒、不辣蒜香3種風味，讓饕客連續光顧一個禮拜也不怕吃膩，如果想要將獨門麻辣醬汁一滴不剩地吃完，老饕更是首推加入科學麵翻炒！

之所以在熱爆的七八月依舊訂單滿滿，「麻辣天后炒香鍋」執行長直言，這種乾鍋做法就是最適合夏天吃的「麻辣鍋」，不僅「1人就能開鍋」，在這個時候吃辣還能祛除體內濕氣，讓饕客就算吃到流汗也直呼過癮。「『麻辣椒香』是我們最受歡迎的風味，最近天氣熱，大家如果想換口味吃點開胃的，就會選擇我們用辣椒天然發酵的『酸辣泡椒』，針對不吃辣的小朋友與長輩，我們就把台灣蒜頭拌炒醬香，也很受客人歡迎。」





▲汆燙5～10秒、再與食材爆炒一下就起鍋，就是讓科學麵呈現Ｑ度與嚼勁的關鍵！

執行長也提到，雖然品牌獨門的3種風味都各有擁護者，但對於主食選擇，幾乎10個就有8個客人首選科學麵，對於饕客來說「巴住各種醬汁的科學麵，根本就是靈魂食材」。執行長表示這其實也是自己最推薦的吃法，「當初我們花了半年多嘗試各種麵體，初期也因為成本考量沒用科學麵，後來員工自己吃都覺得那個口感不對，才又把科學麵加進菜單裡，客人的反應也都很好！」

「針對科學麵我們也有煮法SOP，像外送的單大概只需燙5秒，現場吃的話就燙10秒，我們測試過這樣的時間，送到顧客家中或餐桌上的口感是最剛好的。」執行長補充，「可是因為乾鍋本身的特色，翻炒過的青菜和根莖類要維持脆口才好吃，麵體當然也要Q，所以比起麻辣燙這類濕滷味的店，我們更重視口感的呈現！」因此儘管「麻辣天后炒香鍋」提供多種主食選擇，但客人的回饋與整體銷量也反應了，唯有科學麵才能充分吸附麻辣天后炒香鍋的獨門醬汁，為客人呈現辣香和麻香等多層次風味。





▲喜歡傳統路線的老饕大推麻辣椒香，撈起科學麵麵條還能聞到迷人的中藥香與椒麻香；吸附酸辣泡椒醬汁的科學麵微酸微辣，顛覆過去吃科學麵的印象，開胃又帶勁！喜歡原味的人一樣能在不辣蒜香的風味中，吃得到揉合醬爆蒜香與科學麵的唰嘴口感。

從「福相麻辣香鍋」做到「麻辣天后炒香鍋」，品牌坦言最在乎的就是，能不能以獨門風味、經典食材以及嚴謹的食安，讓老客人放心上門，品牌端與加盟主才能永續經營下去。「我們的自製辣醬『13香麻辣鍋底醬』是店裡的靈魂主角，熬煮過程都統一在中央工廠處理，除了使用純中藥材，更用整顆辣椒熬煮，所以之前蘇丹紅食安事件，對我們完全沒有影響，客人也可以很放心。」選擇科學麵的理由也在這裡，「統一畢竟是很大的企業，要是食材出了問題，他們比我們小店家還怕呢！」執行長笑言，「第二就是品質穩定了，科學麵為乾鍋料理帶出來的口感與嚼勁，從我們開店至今都沒有變過。」





▲看著熟悉的科學麵出現在食材區！儘管也有其他麵類可選擇，但店員笑言，客人們通常都毫不猶豫把科學麵放進籃子裡。

由統一企業成立超過40年的國民品牌——科學麵，不只是乾吃零食界扛霸子的存在，早在2004年也特別推出適合火鍋滷味使用的(業務用)科學麵，2017年更斥資10億元打造國家級「食品安全檢驗中心」，在供應商管理、原物料管理、製程管理做更嚴格的把關。儘管只是一包銅板價的科學麵，但在品牌的眼中仍然值得傾盡全力，以最嚴格的標準把關食安，才能回應合作夥伴與客人的期待。每一包與食材爆炒成乾鍋美食的科學麵，讓老饕吃的不只是懷舊與創新美味，更可以從不變的品質感受到被細心照顧的安全感。