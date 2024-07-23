王老吉母公司換帥！　李楚源「辭任白雲山董事長」…已任職11年

▲李楚源辭任白雲山董事長。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（白雲山，600332.SH；0874.HK）22日發布公告，李楚源因個人因素，辭去公司第九屆董事會董事長、執行董事及董事會策略發展與投資委員會主任的職務。辭職後，李楚源不再擔任公司的任何職位。

據《澎湃新聞》報導，手持「國產威而鋼」和王老吉涼茶的白雲山官宣換帥。公告指出，李楚源確認與公司董事會並無任何意見分歧，亦沒有其他事項須提請公司股東注意，這次辭職未導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。截至公告披露日，李楚源未直接或間接持有公司股份。

公告顯示，根據《公司章程》，經公司第九屆董事會第十二次會議審議，同意由公司副董事長楊軍代為履行公司董事長職責，代行職責的期限自董事會通過之日起至董事會選舉產生新任董事長之日止。

2023年財報顯示，李楚源58歲，1988年7月參與工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠經營部副部長，白雲山股份副總經理、黨委書記、董事長，廣州白雲山中藥廠廠長、黨委書記，白雲山及黃公司總經理、副董事長、黨委副書記，廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，白雲山副董事長及醫藥公司副董事長等職務。

▲白雲山2013年以來歸母淨利表現。（圖／翻攝自澎湃新聞）



李楚源自2010年6月28日起擔任公司副董事長，2013年8月8日起任公司董事長，任廣藥集團黨委書記、董事長，公司黨委書記、董事長及白雲山及黃公司副董事長、醫藥公司非執行董事。

白雲山是廣州醫藥集團有限公司旗下上市公司，業務包括大南藥（醫藥製造）、大健康、醫藥流通、大醫療等四大板塊。wind數據顯示，白雲山2013年至2023年期間營收及淨利年增率有浮動，但整體呈現成長態勢，2023年營收超755億元，淨利超40億元（人民幣，下同）。

從單品來看，有「國產威而鋼」之稱的枸櫞酸西地那非片和王老吉涼茶為白雲山業績的強大動力。具體來看，2023年，枸櫞酸西地那非片收入12.9億元，年增22.58%，毛利高達91.76%。大健康板塊產品包括王老吉涼茶、酸檸吉系列、荔小吉系列、潤喉糖、龜苓膏等，但收入主要還是來自王老吉涼茶。 2023年，大健康主營業務收入111.17億元，年增6.15%，毛利率達44.41%。

報導指出，7月22日收盤，白雲山A股報30.98元，漲0.58%，市值503.7億元；港股報21.05港元，漲0.96%，市值342.2億港元。