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可成科技爆內線交易上千萬　董座洪水樹家族7人漏夜偵訊

▲▼可成科技內線交易案，董事長洪水樹與妻子林珍玫。（圖／記者劉昌松攝）

▲可成科技董事長洪水樹與妻子林珍玫涉內線交易案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

金屬機殼大廠可成科技（2474）董事長洪水樹，涉嫌在2020年、2021年，2度重訊公告買回庫藏股期間，透過家族持有帳戶，在禁止交易期間進場交易，估算獲利上千萬元，檢調單位18日展開搜索約談，洪水樹與擔任總經理的弟弟洪天賜，2人妻子以及洪水樹3名子女被依《證交法》內線交易等罪嫌移送北檢，由檢察官漏夜複訊。

洪水樹19日凌晨步入地檢署時，面對記者詢問是否有內線交易，揮揮手回答：「沒有」，其餘家族成員皆不發一語。可成科技（2474）在18日晚間發布重訊表示，全力配合檢調單位，事件對公司財務業務無重大影響。

▲▼可成科技內線交易案，總經理洪天賜與妻子郭素美。（圖／記者劉昌松攝）

▲可成科技總經理洪天賜與妻子郭素美。（圖／記者劉昌松攝）

可成科技以鋁合金壓鑄技術起家，與筆電品牌宏碁合作研發鎂合金壓鑄技術後，擠身成為國際筆電機殼主要供應商之列，2001年正式掛牌上市，陸續接到蘋果等手機大廠訂單，2020年宣布處分間接持有的大陸廠後，淡出手機業務，同時連續3年為維護股東權益，決議執行庫藏股買回。

檢調獲報，可成科技在2020年3月17日以及2021年9月16日，分別以維護股東權益為由，發布將買回庫藏股的重訊，但在公告的實施期間，可成股票有大量可疑交易，經分析後，懷疑是董事長洪水樹等內部人，在禁止期間，透過家族掌控帳戶進場交易自家股票。

▲▼可成科技內線交易案，董事長洪水樹子女洪怡婷、洪仲凱、洪偉修。（圖／記者劉昌松攝）

▲可成科技董事長洪水樹子女洪怡婷、洪仲凱、洪偉修。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官黃聖指揮調查局北機站、台北市調處蒐證，估算洪水樹涉嫌《證券交易法》內線交易等罪，已實現與擬制性獲利總不法所得超過千萬元，在18日兵分21路展開搜索，洪水樹家族9名成員被列為犯罪嫌疑人，其中2人已在檢察官偵訊後請回。

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