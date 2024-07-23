瑞士自助式安樂死座艙將上路　10分鐘內「安詳離世」價格曝光

▲「最後的避難所」推出「自助式安樂死」膠囊艙，預計幾個月內將正式啟用。（翻攝X@xforsmile）

圖文／鏡週刊

近年來，善終議題備受矚目，但礙於倫理上的爭議，在全球多數國家仍屬敏感話題。然而，近期瑞士組織「最後的避難所」（The Last Resort）宣告，自助式安樂死有機會於幾個月內在瑞士首次啟用，使用者可自行結束生命，且收費十分低廉。

據悉，「最後的避難所」於2019年在威尼斯設計節展出「自助式安樂死」膠囊艙Sarco，採用3D列印技術製作，外觀頗似科幻電影中的睡眠艙。該艙艙內會注入氮氣並逐步排除氧氣，使用者會因缺氧而離世，過程約10分鐘即可完成，每次使用費用暫定為20美元（約新台幣650元）。

Sarco膠囊艙的操作過程完全不需要醫療人員的協助，使用者可以自主結束生命。使用者在關閉艙門前，須透過螢幕回答一系列問題，包括身份確認、所在位置，以及確認按下按鈕後的後果，才會啟動安樂死程序，程序非常嚴格。

▲「自助式安樂死」膠囊艙暫訂費用為20美元，使用者可自行操作結束生命。（翻攝X@xforsmile）

Sarco膠囊艙預計於2024年內正式運作。「最後的避難所」負責人魏勒特（Florian Willet）透露，目前已有民眾預約使用該艙，「在缺氧的情況下安詳離世，我想不到還有比這更美好的歸宿了」。

「最後的避難所」主張Sarco膠囊座艙符合瑞士現行法律，認為該裝置符合協助自殺（assisted suicide）的規定，且使用者可自行操作結束生命。然而，瑞士西南部瓦萊邦已明令禁止使用，其他邦則持觀望態度。

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