【廣編】AI賦能　逢甲大學語文學系的逆襲

▲透過結合AI和數位圖文課程，逢甲大學中文系鼓勵學生進行專題式學習，將經典文學與數位科技融合，進行創意寫作。

【廣編特輯】

圖、文／逢甲大學提供

在少子化和工程類畢業生就業優勢的雙重夾擊下，近年各大學語文類學系普遍成為招生的重災區。然而生成式AI時代來臨，似乎帶來了轉機，生成式AI在文本理解與文本生成的效率優勢，配合語文類學系學生在文學以及文字底蘊的涵養，給予了這些學系在培養學生全新的方向。

逢甲大學的中文系和外文系，雖然是少數仍未受招生影響的人文領域學系，但近年在人文社會學院院長何寄澎的帶領下，正在進行一波擁抱生成式AI的深度改革，開始將AI技術融入課程，自今年9月起，中文系及外文系學生在大一至大二期間，必須修畢四門八學分的生成式AI相關課程，培養學生在文本理解與AI生成方面的技能。在AI的賦能及完善的規劃下，逢甲大學人文社會學院的學生將率先完成生成式AI的完整應用培育，在AI席捲全球各產業的大趨勢下，得以運用各種數位工具，衍生多元的新興應用，為語文學系學生在他們獨有的專業上，打造無可匹敵的職場競爭力。

AI時代，人文學科與科技之間的關係變得愈發重要，人文學科學生的價值不容忽視，他們擅長語言和表達，能夠將複雜的技術概念轉化為大眾易於理解的語言，對於科技的普及和應用至關重要。逢甲大學人文社會學院的創新舉措，透過將生成式AI技術融入語文類學系的課程，學生能夠在文本理解與生成方面獲得技能的培養，進而在未來職場發展的道路上發揮重要作用。這樣的教育模式不僅為學生提供新的學習方向，也為人文學科的發展注入新的活力。