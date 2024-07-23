凱米外圍環流殺到！「螺旋雨帶」密密麻麻閃電訊號

▲圖中可見光衛星雲圖加上閃電監測訊號。（圖／取自氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》）

記者李佳蓉／綜合報導

凱米颱風進逼，即將影響台灣，基北北桃預計今（23）日晚上8點對外公布明天是否放颱風假。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，凱米颱風中心的環流結構持續轉好，外圍環流也沒閒著，每條「螺旋雨帶」上都有密密麻麻的閃電訊號。

「很發達的螺旋雨帶！」氣象粉專PO文表示，受到西南季風、高海溫的加持，凱米颱風的外圍雲系非常發達，每條「螺旋雨帶」上都有密密麻麻的閃電訊號。目前宜蘭、花蓮受到外圍環流影響，已開始有一陣陣的雷雨；另外，高屏地區午後雷雨結合颱風外圍環流，也出現大雷雨。

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粉專提醒，今天入夜後北部會開始出現風雨，民眾下班下課時要注意安全。

▲中颱凱米陸上警報範圍擴大 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉沛滕表示，整個颱風環流非常大，水氣非常扎實，周三和周四影響台灣最劇烈，颱風中心預計將通過北台灣，中南部山區可能受偏西風到西南風影響，環流碰到中央山脈、玉山、阿里山，對中南部帶來降雨非常大，後續跟隨南海較扎實水氣引進，加上西南風，整體雨量較大，雨量跟颱風通過台灣時間有關，如果通過走得慢，影響時間拉長，累積雨量會更多。