快訊／新冠「單周增124死」創新高！另增773例本土併發症





▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情過高峰但仍處流行，疾管署今（23）日公布上周新增773例新冠併發症，比前一周下降，但死亡個案仍上升，上周死亡124例，創下11個月以來單周新高。

疾病管制署今日表示，上周（16日至22日）新增773例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（9日至15日）新增896例下降，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增124例死亡病例，較前一周新增104例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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疾管署說明，國內新冠疫情下降，惟仍處流行期且死亡數上升，仍須留意重症發生風險。

另疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土病例檢出以JN.1占比37%為多，KP.3、KP.2及XDV.1占比上升，分別為18%、17%及11%，LB.1占比為16%，呈下降；境外以JN.1占29%及KP.3占26%為多，其次依序為KP.2占17%、LB.1占12%及XDV.1占12%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署統計，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種289.1萬人次，全國接種率11.73%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.24%、2.3%；由於國際疫情仍為流行，依世界衛生組織（WHO）建議高風險族群應接種現有XBB疫苗，無須等待新疫苗，以避免重症/死亡風險。

全國尚餘莫德納XBB疫苗約270.8萬劑、Novavax XBB疫苗僅約2,400劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

疾管署提醒，目前疫情仍處流行期，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，呼籲感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。