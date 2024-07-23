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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂林小鳳認蓋廢票害她落選　林宜瑾：事情過了就過了

▲▼全代會上出現廢票。（圖／記者皮心瑀攝）

▲全代會上出現廢票。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨全代會改選中常委出現廢票，讓屬新潮流的立委林宜瑾必須進到抽籤環節，最終落選。對此，鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳承認自己是為了表達對新系的不滿以及對桃園隊的不尊重，盛怒之下決定蓋廢票。不過，據了解，呂林小鳳的廢票也遭自家人不諒解。因此事受到牽連的林宜瑾受訪時則強調事過境遷，事情過了就過了。

民進黨全代會每回改選中執委、中常委，各派系的權力消長本就是觀察重點。事實上，外界評估新潮流可與上屆一樣，保下3席中常委，林宜瑾原應以3票為新潮流守住1席，但卻出現一張廢票，該張選票選舉章雖蓋在林宜瑾的格子上，卻同時印上手印在呂林小鳳的那欄，因此被判定廢票，讓林宜瑾必須與其他同獲2票的人抽籤競爭，結果落選。

事後，呂林在議員間群組表示，自己為桃園隊四處奔走，而自始至終，桃園隊的票就是給賴系人馬，但中執委選舉結果，自己卻以18票吊車尾當選，就是前桃園市府辦公室主任陳坤榮投了別人，讓她差點出局，加上鄭文燦發生事情後，新系未有幫忙，所以她才決定這一票蓋出廢票，這是現場臨時作出此決定，事先未與任何桃園隊的成員商量，是她對不起大家。

民進黨的中常委，是先選出30名中執委，再由這30人互選，選出10名中常委，通常各派系會互相合作配票，呂林不滿配票下自己吊車尾，但不論票數，她仍是在新系支持下拿下1席中執委，據了解，廢票的行為引來不滿、質疑聲音，而落選的林宜瑾則指出，事過境遷，事情過了就過了。

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