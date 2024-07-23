台灣一票藝人「搶開手搖店」　業者吐殘酷現況！苦主嘆：8家倒3家

▲周杰倫在西門商圈開手搖飲料店「麥吉machi machi」。（圖／記者張菱育攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，女星紀卜心與百萬網紅「見習網美小吳」的手搖店引發爭議。就有網友發現，超多藝人紛紛開創手搖副業，不禁好奇「真的很賺？」文章掀起熱烈討論，也有業者現身說法。

網友在Dcard發文提到，「據財政部統計，手搖飲店去年營業額達537億元，加上開店的硬體成本、店面坪數需求、人力需求低、技術門檻都不高，難怪一對網紅、藝人搶著開手搖店。」

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他接著舉例道，像是周杰倫的「麥吉 machi machi」、無尊的「無飲」、謝承均的「黛黛茶DailyDae」、陳建州的「春陽茶事」、YouTuber欸你這週要幹嘛的弟弟阿勳、室友Miffy的 「有飲」、台灣男團可米小子前成員Peter的「萬波」、滴妹的「再睡五分鐘」、蕭敬騰的「署茗職茶@AtTea」、ToyZ的「拾汣茶屋」、製作人B2的「法蘭西紅茶公司」、陳零九的「Nine_tea九茶」、ㄚ頭的「不要對我尖叫」、網美君君等人合開的「五桐號」、吳思賢和LULU合開的「COFFEE.TEA.OR」。

▲滴妹自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」。（圖／記者許宥孺攝）

原PO好奇直呼，「雖然同樣是茶品，超商的價格便宜很多，還常常有特價活動，但手搖店還是一直倒一直開，像我家附近一家手搖店倒了，馬上又會再開另一家。」

對此，網友們紛紛回應，「我當初也這樣想，結果自己開了後一個月虧3-6萬，給你參考」、「還是要看你開在哪」、「默默覺得無尊的無飲算CP值高的，但不知道為什麼每次經過人都好少」、「倒的更多，你不知道而已」。

▲Toyz的「拾汣茶屋」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，有業者坦言，好賺的是加盟總部，「加盟主每個月都在拚不虧錢，我加盟三家，老牌子、新牌子、網紅的，賺的大概就跟一般上班族一樣，但要冒著虧錢的風險，每一間都是虧1年多，在周圍打出名氣才有賺錢，然後慢慢回本。」

還有苦主表示，「我前前後後加盟過8家飲料店，目前還在的有5家，但情況相反，前1、2年很好賺，後面生意越來越差，五十嵐、可不可、五桐號、大茗、吳家紅茶冰、廖老大、得正、黑面蔡；然後也有自創品牌過，活不過1年，但這個是從虧到賺，不過最終還是被附近新開的網紅店打倒。」