　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣一票藝人「搶開手搖店」　業者吐殘酷現況！苦主嘆：8家倒3家

▲▼周杰倫在西門商圈開手搖飲料店「麥吉machi machi」，隔壁為自家潮牌店「PHANTACi」，台北市萬華區中華路一段162-2號、162-3號。（圖／記者張菱育攝）

▲周杰倫在西門商圈開手搖飲料店「麥吉machi machi」。（圖／記者張菱育攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日，女星紀卜心與百萬網紅「見習網美小吳」的手搖店引發爭議。就有網友發現，超多藝人紛紛開創手搖副業，不禁好奇「真的很賺？」文章掀起熱烈討論，也有業者現身說法。

網友在Dcard發文提到，「據財政部統計，手搖飲店去年營業額達537億元，加上開店的硬體成本、店面坪數需求、人力需求低、技術門檻都不高，難怪一對網紅、藝人搶著開手搖店。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著舉例道，像是周杰倫的「麥吉 machi machi」、無尊的「無飲」、謝承均的「黛黛茶DailyDae」、陳建州的「春陽茶事」、YouTuber欸你這週要幹嘛的弟弟阿勳、室友Miffy的 「有飲」、台灣男團可米小子前成員Peter的「萬波」、滴妹的「再睡五分鐘」、蕭敬騰的「署茗職茶@AtTea」、ToyZ的「拾汣茶屋」、製作人B2的「法蘭西紅茶公司」、陳零九的「Nine_tea九茶」、ㄚ頭的「不要對我尖叫」、網美君君等人合開的「五桐號」、吳思賢和LULU合開的「COFFEE.TEA.OR」。

▲滴妹,再睡五分鐘,再睡五分鐘高雄義享店 。（圖／記者許宥孺攝）

▲滴妹自創手搖飲品牌「再睡5分鐘」。（圖／記者許宥孺攝）

原PO好奇直呼，「雖然同樣是茶品，超商的價格便宜很多，還常常有特價活動，但手搖店還是一直倒一直開，像我家附近一家手搖店倒了，馬上又會再開另一家。」

對此，網友們紛紛回應，「我當初也這樣想，結果自己開了後一個月虧3-6萬，給你參考」、「還是要看你開在哪」、「默默覺得無尊的無飲算CP值高的，但不知道為什麼每次經過人都好少」、「倒的更多，你不知道而已」。

▲▼Toyz送拾汣茶屋飲料券排隊人潮 。（圖／記者蕭筠攝）

▲Toyz的「拾汣茶屋」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，有業者坦言，好賺的是加盟總部，「加盟主每個月都在拚不虧錢，我加盟三家，老牌子、新牌子、網紅的，賺的大概就跟一般上班族一樣，但要冒著虧錢的風險，每一間都是虧1年多，在周圍打出名氣才有賺錢，然後慢慢回本。」

還有苦主表示，「我前前後後加盟過8家飲料店，目前還在的有5家，但情況相反，前1、2年很好賺，後面生意越來越差，五十嵐、可不可、五桐號、大茗、吳家紅茶冰、廖老大、得正、黑面蔡；然後也有自創品牌過，活不過1年，但這個是從虧到賺，不過最終還是被附近新開的網紅店打倒。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
LIVE／萬安演習登場！　違規最高罰15萬
4地區明風力、雨量預測　達到颱風假標準
暗黑IU是她！　台灣人妻下海「1天做7次」
注意！萬安演習將登場　北捷這1站「過站不停」
大廟主委遇襲影片曝！　黑衣人拿斧頭重擊
北市水門下午4點「只出不進」！　72所學校開放停車
「市長你最帥了，放颱風假更帥！」　蔣萬安臉書被洗版
蔡阿嘎家電被蘿拉搬走！　二伯見她桌上留1物「心痛秒揉爛」
凱米逼近！他坐等「這次放幾天假」　網點出1狀況：皮要繃緊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／13：30 國家警報！萬安演習登場　不配合最重罰15萬

快訊／凱米逼近北台灣　野柳地質公園今中午起休園

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米颱風來襲　阿里山林鐵7／23起預警性停駛

快訊／凱米颱風來襲　合歡山7／24至7／25預警性休園

凱米挾超猛雨彈逼近！　南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

北市水門下午4點「只出不進」　72所學校開放停車

凱米交通異動懶人包！船班今停駛23航次　4公路明擬預警封閉

「凱米」挾猛烈降雨　4公路不排除明天預警封閉

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／13：30 國家警報！萬安演習登場　不配合最重罰15萬

快訊／凱米逼近北台灣　野柳地質公園今中午起休園

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米颱風來襲　阿里山林鐵7／23起預警性停駛

快訊／凱米颱風來襲　合歡山7／24至7／25預警性休園

凱米挾超猛雨彈逼近！　南橫梅山口至向陽「預警性封閉」

北市水門下午4點「只出不進」　72所學校開放停車

凱米交通異動懶人包！船班今停駛23航次　4公路明擬預警封閉

「凱米」挾猛烈降雨　4公路不排除明天預警封閉

台積電營運牽動全球經濟　外媒：川普評論需要了解「四大數字」

私校諮詢會同意「大漢學院明年停辦」　籲教育部：勿讓校產變私產

快訊／唐治平母逝世51天終願認屍　萬安演習前壓線現身士檢

債務糾紛連開5槍！1男腳部受傷　槍手逃18天被逮羈押禁見

玩密室逃脫遇大火「上銬逃不掉」　俄女全身97%燒傷亡

快訊／13：30 國家警報！萬安演習登場　不配合最重罰15萬

快訊／凱米逼近北台灣　野柳地質公園今中午起休園

印度宣布：申辦2036年奧運

獨／全真瑜伽健身爆事故！女會員滑倒腳骨折　經理遭起訴拒認過失

光與生俱來！敏感肌也能溫和煥白　從裡到外層層透光

生活熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

快訊／氣象署宣布「11:30發布凱米陸上警報」

去年唯一沒放颱風假！桃園人：這次放假發1500份雞排

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

中颱凱米「強勢叩關宜花陸地」　風雨侵台時程一次看

更多熱門

相關新聞

十盛熟成奶茶買1送1！備註欄「1規定」遭網轟沒誠意

十盛熟成奶茶買1送1！備註欄「1規定」遭網轟沒誠意

知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛SHISHENG」近日因「奶茶標示不清」引發軒然大波，十盛22日再度發聲，並宣布7月23日限時1天「買1送1」優惠，每店限量300杯，遭網友砲轟「沒誠意」，「奶精買一送一要幹嘛」。

機長詹姆士直播被翻出！前女友喊：需要家暴熱線

機長詹姆士直播被翻出！前女友喊：需要家暴熱線

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

關鍵字：

手搖店明星副業網紅茶飲連鎖營業額

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面